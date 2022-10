Daniel Catalán: “En pandemia, la desinformación puede ser más dañina que el virus

Si hay personas que saben sobre bulos y desinformación sobre salud, Daniel Catalán está sin duda entre ellas. Es director del grupo de investigación Medialabab; editor jefe de la ‘Revista Española de Comunicación en Salud’ y miembro de la Cátedra Jean Monnet ‘EU, Disinformation &Fake News’. Ayer impartió una conferencia en la facultad de Fisioterapia de la UDC, bajo el título ‘Desinformación, redes sociais e saúde: unha problemática sen solución?’.

¿Que valoración hace de su conferencia en la ciudad?

Muy buena. Los estudiantes de la Universidad de A Coruña han estado muy participativos e implicados. Además, les he hecho un test con bulos en temas de salud y han contestado muy bien. Los jóvenes son un grupo vulnerable a la desinformación en redes sociales porque las utilizan mucho, pero ellos han sabido discernir muy bien entre aquello que era fiable y lo que no.

¿Perciben que la desinformación sobre salud va en aumento?

No cabe duda de que nos enfrentamos a una verdadera lacra a nivel mundial. Hemos vivido la primera pandemia en la era digital, y el grado de la desinformación era tal que la OMS tuvo que salir a pedir a los países que no solo luchasen contra el virus, sino que también lo hicieran contra los bulos. En una pandemia, la desinformación puede ser más dañina que el propio virus.



¿Que consejos le puede dar a cualquier usuario medio de redes sociales para no caer en los bulos?

Hay señales que nos indican que algo puede ser falso. Por ejemplo, las personas que quieren difundir bulos quieren generar en el lector reacciones emocionales como tristeza, temor o miedo. Si percibimos eso, debemos desconfiar. Utilizan a veces fotos que no se corresponden con los textos que difunden. Además, suelen abusar del uso de imágenes para captar la atención. Y algo muy importante: no acostumbran a citar las fuentes. Se remiten casi siempre a “investigadores” o a “estudios”, pero no suelen citar nombres concretos.

¿Es más sencillo de lo que parece caer en esas trampas?

Es algo que le puede pasar a cualquiera, pero, por suerte, también existen herramientas para combatirlos. En Google, hay aplicaciones gratuitas y al alcance de todos para detectar bulos. En general, hay que ser prudentes. Por ejemplo, a veces se producen cadenas de trasmisión de mensajes a través de aplicaciones como WhatsApp. Nunca debemos continuar con esas cadenas si no estamos totalmente seguros de la autenticidad del mensaje.