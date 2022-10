La cumbre de A Coruña provocó tantas lecturas como grupos municipales tiene María Pita

Apenas unos minutos de presencia de Pedro Sánchez en el Palacio Municipal provocaron un reguero de reacciones que, puestas en común, incluso superan la estancia del presidente del Gobierno de España en María Pita. Y es que todos y cada uno de los grupos municipales con representación emitieron en el día de ayer unas valoraciones que pocos o ningún punto tienen en común.



La valoración institucional, a cargo de la alcaldesa, volvió a incidir no solamente en el concepto de reivindicación de la ciudad con demostrada competencia para grandes acontecimientos, cimentando su argumentación en la escasa o nula incidencia para los ciudadanos y la falta de incidentes. Sin embargo, los ataques del resto de formaciones no resultaron un rechazo a la cumbre en sí, sino una especie de carta a los Reyes Magos con deseos no cumplidos. Cada uno escribió la suya en base a su credo electoral, y todos lamentaron que Sánchez no se hiciese eco de los problemas locales, minutos antes de acudir a recibir a la comitiva alemana, con el canciller y los ministros.

Sí a la inteligencia artificial

El único aspecto en el que parecen coincidir es en señalar como mínimamente positivo todos los partidos es la petición de la sede de la Agencia Española de Inteligencia Artificial, aunque con peros y matices.

Incluso sobre ese particular versan los “yo lo dije primero” o el “sí, pero” para empezar a enumerar otras consideraciones. l

Inés Rey (alcaldesa):

“No hace falta más que ver la prensa nacional e internacional sobre los resultados de la cumbre, que ha posicionado A Coruña como una de las grandes capitales europeas, con capacidad para acoger grandes eventos, no solo de ocio, sino de calado político internacional”



María García (Marea Atlántica):

“Deixa un balance moi pobre en canto a compromisos e queda un nun mero arranxo floral das rúas do centro. Semella que só foi unha escenificación destinada a que Inés Rey gañe puntos para paliar a súa falta de peso político no Partido Socialista”

Roberto Rodríguez (Partido Popular):

“Fue Miguel Lorenzo y su insistencia en hablar de los temas pendientes lo que provocó que esta reunión existiera. Se tuvo para hablar de los temas que Miguel Lorenzo exigía poner encima de la mesa; por desgracia, ningún otro tema salió de esa reunión”

Francisco Jorquera (BNG):

“É positivo que se lle trasladase a Sánchez a proposta de ser sede da Axencia de Intelixencia Artificial, pero tampouco pediu que o Goberno español demandase a suspensión cautelar do veto á pesca galega, que é o único que pode garantir a non exclusión da frota”