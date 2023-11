ExpoCoruña se volvió a poner las galas de la cultura popular y nipona. La segunda jornada de Expotaku volvió a contar con multitud de personas, que se hicieron notar desde primera hora de la mañana, cuando decenas de personas tenían que hacer cola para poder acceder por primera vez.

Los asistentes acudieron con sus mejores cosplays | Pedro Puig



Como es habitual, más de medio centenar de artistas e ilustradores coparon buena parte del espacio, a los que se sumaron otro par de decenas de expositores comerciales, con multitud de merchandising de anime, manga y videojuegos, entre otros.

El recinto cuenta con varios espacios para videojuegos y juegos de mesa | Pedro Puig



Los asistentes, en gran medida ataviados como sus personajes favoritos, bien Luffy de One Piece, All Might de My Hero Academia o la segunda forma de Célula de Dragon Ball, como una pequeña muestra de ejemplos, pudieron ser partícipes de las diferentes propuestas de esta edición de Expotaku. Así, además de puestos de venta, hubo concurso de cosplay, torneos de videojuegos y juegso de mesa, talleres de máscaras o muñecos vudú, trivial, exhibiciones de baile, láser tag, esgrima histórica o clases de jugger.