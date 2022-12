Una cuenta atrás entre villancicos y humor enciende la Navidad en Cuatro Caminos Centro Comercial, en A Coruña

Los villancicos dieron paso a una cuenta atrás. Al llegar a cero, la magia de la Navidad abrazó al Cuatro Caminos Centro Comercial, que ayer acogió su tradicional encendido navideño. Un acto que contó con una gran afluencia de público y con un invitado de honor que hizo de las suyas. El actor y humorista Manuel Manquiña, junto a su banda Los Fabulosos Weekend, pusieron el broche de oro a un evento en el que no faltaron los villancicos, canciones de los Beatles y mucho humor.



A las 19.00 horas, mediante una cuenta atrás con voces del público al unísono, todas las luces del centro comercial, tanto en su interior como en la fachada, se encendieron para dar comienzo a la campaña de Navidad. Durante este mes habrá también diferentes actividades para que todos los clientes puedan disfrutar de la Navidad, como la visita de Papá Noel, un photoboth navideño para felicitar las fiestas de la manera más original y, ya en enero, la presencia del Paje Real. El domingo será el turno de El Corte Inglés, a las 18.30 horas, y hoy del Centro Comercial Los Rosales, a las 18.00 horas.

Dulces



La Navidad invade estos días la agenda de los coruñeses. Además del encendido en las grandes superficies, los más golosos tienen desde hoy una cita en la iglesia de las Capuchinos, en Federico Tapia. Hasta el 8 de diciembre, la popular feria anual ofrecerá todo tipo de dulces, como magdalenas, turrones, mazapanes, polvorones, mantecados, alfajores, roscos de vino o yemas.



Como ocurrió en la última edición, los productos podrían no llegar a durar toda la semana, por lo que la organización insta a acudir cuanto antes para no quedarse sin los “mejores dulces del mundo”, elaborados en decenas de conventos de Galicia, Asturias, León, Catilla La Mancha, Andalucía y Extremadura. Mañana llegará el gran día para el comercio con la inauguración del mercadillo navideño en la plaza de María Pita, así como el encendido oficial de la Navidad en A Coruña, a las 18.00 horas en el Obelisco, cuando se apretará el botón que alumbre todos los barrios de la ciudad.

Además, en la Zona Comercial Obelisco, a partir del 16 de diciembre y hasta el 6 de enero, realizando compras en los establecimientos asociados, los consumidores podrán conseguir una entrada gratuita para el evento Mundo Juego o un bono de descuento para acceder al mismo. Como ya es tradición, en el Obelisco habrá un buzón del Cartero Real, desde el 19 de diciembre hasta el 5 de enero.

Donación de juguetes



El Gobierno local puso ayer en marcha la Casa de los Juguetes, una iniciativa que tiene como objetivo impulsar la economía circular y el consumo consciente y responsable, alargando el ciclo de vida de los recursos e incentivando su reutilización. La instalaciones de este espacio, habilitadas en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), en la calle de la Palloza, 8, estarán abiertas para las personas interesadas en donar juguetes hasta el próximo 5 de enero, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.



En la Casa de los Juguetes, y como agradecimientos por los objetos donados, la persona usuaria recibe cupones que puede intercambiar, posteriormente, por los juguetes que más le gusten, aunque no es obligatorio. No se aceptarán juguetes que no estén en perfectas condiciones.