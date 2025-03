¿Cuánto calor hace falta para que un coruñés se torre al sol?

Hasta hace solamente unos días a las playas de A Coruña llegaban animales despistados, surfistas que desafiaban las alertas por temporal o algún turista al que no le importaba el fondo de la foto para dejar constancia de su paso por el balcón Atlántico. Sin embargo, el mapa de los arenales ha cambiado de forma radical de un día para otro: decenas de personas, muy por encima del centenar, dejaron constancia que el termostato de los coruñeses funciona de manera muy especial.

Bañistas en el agua



Y es que parece que las ganas de sol y de empezar a coger calor pudo más que la sensación real de calor, pues el termómetro en ningún momento llegó a alcanzar los 17 grados (16,9 de máxima a las 13.50 horas, según Meteogalicia), una temperatura que en otras latitudes sería sinónimo de ‘rebequita’ o abrigo.

Entre las imágenes que muchos captaron, y que otros tantos subieron a Instagram, hubo momento baño, momento deporte y momento subida de prenda para que el bronceado empieza a tostar la piel.



No obstante, uno de los 'playeros' deja la mejor explicación: no siempre se puede. "Tuve 40 minutos para comer. Soy de Monforte, allí no se puede comer así de a gusto", sentencia Samuel sobre sus motivos. l