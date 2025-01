Cuando Bad Bunny actuó en A Coruña

Era 2017. Inés Rey todavía no era alcaldesa de A Coruña. No se había escuchado nunca hablar del covid-19 y la sala Pelícano tenía poco más de un año de vida. Pero, el 30 de septiembre de aquel año, la discoteca acogió un concierto que a día de hoy llenaría el estadio de Riazor. Bad Bunny se subía al escenario para cantar sus temas más conocidos hasta el momento, como ‘Soy peor’ o ‘Tú no vive así’.

Cartel del concierto de Bad Bunny en la sala Pelícano de A Coruña en 2017

Las entradas habían costado 25 euros y los asistentes seguramente no podían prever que estaban ante el artista latino que iba a romper con todos los récords años después. El puertorriqueño acaba de lanzar su último álbum, ‘Debí tirar más fotos’, con el que se ha convertido en el primer latino con más canciones en la lista ‘Hot 100’, de la revista ‘Billboard’. Número uno a nivel mundial en Spotify por séptima vez en su carrera, Bad Bunny cosecha en su palmarés tres premios Grammy y once Grammy latinos.

Esta semana se han hecho virales en Tiktok varios vídeos de su concierto en Pelícano, en el que los comentarios más repetidos son los de coruñeses sorprendidos por haber tenido la posibilidad de ver al artista a unos minutos de su casa. “Debí tirar más fotos de cuando te tuve”, canta Bad Bunny. Pues los que estuvieron en ese concierto tienen ahora un carrete para la historia.