Crónica | Una vuelta al cole para todos los públicos en A Coruña

Después de un verano intenso, este lunes llegó ese momento que llevaba semanas marcado en muchos calendarios: el de la vuelta al cole. Y nadie se libró de volver a coger los libros: el regreso a las aulas llegó a la vez para todos, desde los más pequeños hasta los universitarios. En todos los centros se vivieron las tradicionales imágenes en las que los padres se despiden durante unas horas de sus hijos, en muchos casos, por primera vez, además de los típicos reencuentros con los viejos compañeros después de los meses veraniegos.



Y en A Coruña, había un cole en el que el regreso a las aulas tenía un aliciente más: sus alumnos y profesores recibían la visita de la alcaldesa, Inés Rey, que eligió ese centro para inaugurar el curso de manera oficial. Su director, Rubén Annicchiarico, admitía que era una jornada especial: “Hace unos meses celebramos el cuarenta aniversario del centro y fue algo que nos hizo mucha ilusión. Y esta visita también”. La alcaldesa visitó las instalaciones del centro junto a la concejala de Bienestar Social, Yoya Neira, y con el concejal de Educación, Juan Ignacio Borrego. Todos ellos compartieron momentos divertidos con alumnos de diferentes edades. La única incidencia negativa vino marcada por el covid. “Tenemos a varios alumnos enfermos y a una profesora que no han podido venir”, confirmó el director.



El Manuel Murguía no fue el único centro que recibió una visita de carácter institucional. Así, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, inauguró el curso escolar 2023-2024 en el IES Rosalía Mera, al que calificó como “una referencia” en los estudios de Formación Profesional.

Regreso en la UDC

La Universidad también vivió su día de estreno. Así, las habituales imágenes de estudiantes en el campus volvieron a hacer acto de presencia, aunque los alumnos todavía no llevaban demasiados apuntes bajo el brazo y no se veían las escenas de tensión que son propias de momentos más avanzados del curso, cuando las fechas de los exámenes ya empiezan a aparecer en el horizonte. “Hoy hemos tenido clase de Educación Física y el profe parece muy majo, así que todo ha ido genial. Como es el primer día, tampoco estamos todavía muy agobiadas”, afirma sonriente Claudia, que estudia el segundo curso del grado en Magisterio en Educación Primaria. Su compañera Mar lo corrobora y añade: “Hoy solo nos están presentando las asignaturas, pero hay que estar atentas porque nos dicen los criterios de evaluación, que es lo más importante. Pero es cierto que no estamos dando materia nueva. Suponemos que en los próximos días aumentará el ritmo”.

Junto a ellas, Antía asiente y se sincera. “Con las recuperaciones del mes de julio, las vacaciones se nos hicieron escasas porque parece que hemos terminado hace muy poco. Pero aunque el verano siempre se hace corto, ya teníamos ganas de volver para vernos”, asegura. Tienen por delante todo un curso para aprender y compartir experiencias.