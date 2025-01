Crece el uso del patinete eléctrico: el 12% de los coruñeses afirma que lo utiliza

La movilidad sostenible pasa, entre otras cosas, por recargar el vehículo en vez de repostarlo. Por eso hay cada vez más transportes eléctricos, y Alphabet, la compañía de gestión de flotas y movilidad corporativa de BMW, asegura que los coruñeses cada vez lo hacen más a menudo. Y el patinete es de los más utilizados. Solamente en un año, el número de personas que reconocen haber empleado un patinete en su desplazamientos durante el año pasado, ha crecido un 7%, hasta llegar al 12%.



Pero los patinetes se han visto superados por las bicicletas eléctricas, que son empleadas en el 15% de los desplazamientos, gracias en gran parte al sistema municipal de alquiler de bicicletas, BiciCoruña. Esto convertiría el pedaleo asistido como el medio de transporte eléctrico más popular en A Coruña, y el Ayuntamiento ha puesto a disposición del público en general un produco muy caro, que puede rondar los mil euros, y que explica el éxito del servicio. “Decatámonos de que as bicis que a xente utiliza son as eléctricas”, explicó Noemí Díaz, concejala de Movilidad. “Seguramente estaríamos igual que en 2022 se non tivéramos metido as eléctricas”, añadió.

Solo el 38% de los residentes en la ciudad confían en que los vehículos con batería sean “una solución ideal”



Por otro lado, desde Alphabet señalan que casi siete de cada diez coruñeses siguen empleando el coche habitualmente. Es más, el 51% lo considera imprescindible, pero no tiene por qué ser contaminante: según los datos de esta misma empresa, en 2024, el número de personas que emplearon un coche eléctrico para desplazarse se duplicó en A Coruña hasta alcanzar el 15%, mientras que un 27% de coruñeses ya se plantea adquirir un coche completamente eléctrico como su próximo vehículo (6 puntos más que en 2023). En general, el interés por los vehículos sostenibles en la ciudad sigue creciendo y, en una futura intención de compra, la preferencia por los modelos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos llega hasta el 58% (13 puntos más que en 2023), siendo la motorización híbrida la más elegida con un 35%. A día de hoy, de los 115.566 turismos registrados en A Coruña, solo 383 son eléctricos (un 0,33%), mientras que los que emplean un sistema mixto son ya 1.322.



En este sentido, cabe destacar que un 38% de los coruñeses encuestados afirma que los vehículos eléctricos son la solución ideal para la movilidad de las ciudades, aunque esta opinión se sitúa por debajo de la media nacional (43%).

CIFRAS 55 kilómetros aproximadamente tiene la red ciclable, aunque solo una parte de ella está compuesta por carriles bici segregados del tráfico 1.332 híbridos forman parte del parque de vehículos matriculados en A Coruña, cuatro veces más que los eléctricos, lo que los hace la opción más popular 383 vehículos eléctricos están matriculados en A Coruña a comienzos del año, apenas un 0,3% de los turismos que forman el parque móvil



Poco a poco



Durante una intervención en diciembre en el centro cívico de la Ciudad Vieja, donde impartió una charla sobre las políticas de movilidad municipales, Díaz reconoció que los vehículos eléctricos están “vindo pouco a pouco pero van ser o futuro”. Sin embargo, también matizó que por sí solos no son la solución.



Por supuesto, uno de los principales problemas que limitan la expansión de los vehículos eléctricos son los puntos de recarga. El Ayuntamiento intentó instalar algunos en la vía pública en 2011, pero problemas con la concesionaria provocaron que quedaran fuera de servicio en solo unos meses. El Gobierno de Inés Rey tiene planeado instalar unos nuevos, pero su táctica es otra.



“Ao mellor estes puntos de recarga non van a estar enfocados tanto a persoas que viven na Coruña senón a visitantes”, explicó Diaz. Es decir, que los coruñeses deben instalar en sus garajes comunitarios las tomas de corriente necesarias para sus vehículos de batería, mientras que los cargadores públicos instalados en la periferia estarán pensados para forasteros sin punto de recarga propio.