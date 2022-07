Los coruñeses pierden la euforia por las rebajas y el comercio local cree que no funcionan como antes

La temporada de rebajas ya no es lo que era en el comercio local. La euforia por lograr los mayores descuentos en productos ha dado paso a una retracción del consumo que provoca desilusión en el sector.



“El comercio está mal y las rebajas no están funcionando. Las ventas llegan a cuentagotas y hay menos ingreso que otros años”, expone el presidente de la Federación Unión Comercial Coruñesa (FUCC), José Luis Boado, quien resalta la sensación que tienen los comerciantes de que “no hay excesivo gasto”. Ni el turismo logra impulsar las ventas en verano, ya que las visitas, según Boado, no se traducen en compras. “Puede que a la hostelería le venga muy bien, ya que las terrazas están llenas, pero el turismo de hoy en día no es un turismo comprador. Los visitantes suponen una ayuda para los hoteles, hostelería y, de rebote, el comercio”, dice.



Si bien el verano, con las actividades y conciertos que dinamizan la actividad y dan vida a las calles, es una etapa donde suele reinar el consumismo, “este año no hay esa tendencia”. Boado indica que “si antes gastaban cuatro personas, ahora solo gasta una. Aunque las rebajas hace dos años eran una locura y ahora, pese a no ser una debacle, es muy poco lo que se vende”.



Aunque la gran incertidumbre se centra en los próximos meses: en septiembre, con la vuelta al cole, llegan las compras de uniformes y material escolar. Pero claro, las previsiones no son buenas y la inflación acecha. “El comercio está vendiendo pero no llega a las expectativas que teníamos. Tenemos miedo de que la subida del IPC se traduzca en un mes de septiembre malo”, comenta el presidente de la FUCC. Por ello, “si no hay presión económica como en los últimos meses, podremos estar tranquilos, pero si ocurre lo de principios de este año, se retraerá más el consumo”.

Feira das Marabillas



El portavoz de los comerciantes coruñeses también se pronunció sobre la Feira das Marabillas, al considerar que ha tenido “un buen balance”.



El retorno económico que generó este evento impulsó hasta el lunes la actividad en la hostelería y el comercio. Cuanta más afluencia de gente haya por la calle, más personas entrarán en los comercios. La presidenta de Zona Comercial Obelisco, Isabel Porto, comentó que las ventas subieron gracias a la mayor presencia de personas paseando por la calle.