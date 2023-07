Los coruñeses apuraron el voto por correo hasta última hora de la tarde

Al igual que en el resto del territorio nacional, ayer era el último día en el que se podía solicitar en A Coruña el voto por correo. Y fueron numerosos ciudadanos los que esperaron hasta este último día para solicitarlo, tanto por la mañana como por la tarde. Muchos otros ya lo habían pedido en días previos y todavía no han recibido la documentación en su casa para poder votar, pero a todos ellos les llegará a tiempo. Así lo garantizan desde Correos, que ya ha realizado 589 contrataciones para reforzar su plantilla en la provincia de A Coruña de cara a los comicios.



De todas maneras, los sindicatos consideran que aún no es suficiente. Así, Comisiones Obreras pide entre “300 y 350 contrataciones más” para los próximos días, en los que los votantes recibirán en casa la documentación y luego deberán acudir a alguna oficina a depositar su voto. “Todo aquel que haya pedido su voto por correo puede estar tranquilo, porque va a poder ejercer su derecho al sufragio con total normalidad. Nosotros confiamos en que haya más contrataciones, porque son necesarias para que los trabajadores no tengan que asumir más trabajo del que les corresponde. Pero, en el caso de que no llegasen, trabajaríamos todo lo necesario para que nadie se quede sin votar”, explica José Antonio Pensado, representante de Comisiones Obreras. “No queremos que haya ninguna duda”, añade.

Los votantes, a la espera

En los últimos días, fueron muchos los coruñeses que pidieron su voto por correo. “El día de las elecciones tengo que trabajar y así puedo tener las horas libres más desahogadas”, explica Laura, que pidió el voto por correo el pasado viernes, 7 de julio, y todavía no ha recibido la documentación.” He notado que personas de mi barrio ya lo han recibido, pero entiendo que tiene que ver en parte con la fecha de solicitud, ya que yo me demoré algo más en presentarla. En cuanto reciba el sobre con las papeletas iré a Correos, pues quiero dejarlo zanjado cuanto antes”, añade.



Pedro, por su parte, tampoco ha recibido aún la documentación. En su caso, estará de vacaciones el día de las elecciones. “Es la primera vez que lo pido. Entiendo que es normal que tarde unos días en llegar, pero espero que llegue cuanto antes para irme de vacaciones tranquilo”, asegura.



A diferencia de los casos de Laura y Pedro, Ana sí ha recibido la documentación. Y de hecho, ya ha votado. “No estoy segura de si estaré en la ciudad el día de las elecciones. Lo pedí el día 15 de junio, y me llegó el 5 de julio. Un par de días después, ya fui a depositar mi voto”, relata. “No tuve ningún problema. Me entregaron la documentación en la dirección acordada y durante la entrega en la oficina tampoco hubo ninguna incidencia”, finaliza.