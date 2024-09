Una coruñesa tiene la fórmula para ser la ‘swiftie’ perfecta

Ser fan va en la sangre. Para los que no sienten especial devoción por ninguna persona famosa, dar todo y más por un ídolo es algo que en las redes sociales se cataloga como ‘delusional’ (delirante). Sin embargo, quienes viven con pasión lo que hace su referente pueden llegar a sorprender a todos aquellos que le rodean. Es el caso de la coruñesa Claudia Lesende, de diecinueve años. Estudiante de Educación Primaria en la Universidad de A Coruña, en sus ratos libres se ha convertido en la fan de Taylor Swift más audaz del mundo.



La banda sonora de esta semana para la joven ‘swiftie’ podría ser, perfectamente, el éxito de la cantante norteamericana ‘Look what you made me do’ (mira lo que me hiciste hacer): ha ganado un concurso en el que participan miles de fans de todas partes. La cuestión no era quién sabía más de Taylor, sino quién acertaba con mayor exactitud qué canciones iban a salir vencedoras en un torneo de ‘mashups’ (combinación de varias canciones) de su The Eras Tour, su gira recién finalizada que hizo parada en España.

El concurso se desarrolló en la aplicación móvil Swift Alert, que se describe como la app esencial para los fans de la artista. “En ella organizan diferentes juegos. El más conocido es el Mastermind, en el que hay que adivinar qué ropa va a llevar, qué canciones va a cantar, etc”. Pero la coruñesa esperó el momento idóneo y decidió participar en el Bracket Battle, un enfrentamiento en el que los puntos se otorgaban a raíz de un cuestionario previo en el que el cálculo y los porcentajes eran la clave. “Cada día había una ronda de votación y se votaba por tu preferido hasta que finalmente quedó uno, que fue el que yo dije”, comenta.

El torneo duró una semana, pero los puntos se otorgaban antes de que las votaciones estuviesen en curso. “Hacían unas preguntas sobre las predicciones, como qué porcentaje de voto iba a tener el mashup ganador. Se trataba más de cálculo que de conocimiento de Taylor, aunque si ya conocías las canciones que más gustaban a los fans, ibas calculando. Hice mi esquema de cómo pensaba que iba a irse desarrollando la competición”, relata Lesende.

El resultado

El ‘mashup’ ganador fue el de ‘You’re on your own kid X Long live’. Este fue precisamente el que la artista cantó en la segunda noche de gira en Lisboa, concierto al que la joven coruñesa acudió para ver a su ídolo por primera vez. “Fue una experiencia genial, sobre todo después de tantos meses esperando para ir”, sostiene.



En la final del Bracket Battle empataron seis personas con los mismos puntos, 126, pero la suerte estuvo de lado de Claudia y resultó ser la ganadora de forma aleatoria. El premio lo guardará como oro en paño: el último álbum de Taylor Swift firmado por la artista y una camiseta de una tienda que hace artículos personalizados de la cantante.