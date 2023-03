El coruñés Nani García recibirá el premio de Honor de la Academia Galega do Audiovisual

La Academia Galega do Audiovisual anunció esta mañana que el músico coruñés Nani García será el receptor del XXI Premio de Honor Fernando Rey. Lo anunció en el marco de una recepción institucional en la Cidade da Cultura, a cargo de Román Rodríguez, Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Anxo Lorenzo, Secretario General de Políticas Culturais y Jacobo Sutil, Director de Agadic. Por parte de la Academia estuvieron presentes el presidente Álvaro Pérez Becerra y Saamira Ganay, secretaria de la Junta Directiva. La Academia reconoce así la dilatada carrera del compositor, y su compromiso con la divulgación musical vinculada al sector audiovisual.

El premio será entregado en la gala de los Mestre Mateo, que se celebrará el próximo sábado 11 de marzo en Ourense. Como explicó Saamira Ganay, “cada año, las académicas y académicos envían sus propuestas para ser valoradas por la Junta Directiva de la Academia que, después de valorarlas, escoge a la persona merecedora del premio de honor.”

Jacobo Sutil destacó en su intervención la importancia de estos premios, una “cita obligada” de la que destacó su importancia “en la visibilidad que le dan a nuestro audiovisual”.

El Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade también hizo referencia al sector audiovisual en su intervención, del que destacó que está viviendo “una edad de oro”. Román Rodríguez afirmó que Galicia cuenta con un “ecosistema audiovisual tremendamente dinámico y competitivo” al que calificó como “un orgullo para Galicia y una industria productiva que genera mucha riqueza” antes de anunciar el nombre de Nani García como la persona reconocida con el Premio de Honor Fernando Rey en 2023 e indicar los motivos de la concesión del premio.

Álvaro Pérez Becerra cerró el acto agradeciendo el apoyo de la Xunta de Galicia y Agadic por el apoyo a las asociaciones de representación sectorial “que entiendan el papel que jugamos como representantes de una industria que vive una edad de oro y que hay que mantener para que podamos seguir compartiendo tantos éxitos durante mucho más tiempo.”

Nani García, nacido en 1955 en A Coruña, es un productor, compositor y músico con una fértil carrera como intérprete de jazz, que pasó su etapa formativa en Suecia a finales de los años 70. De regreso a Galicia formó parte de los grupos Jazz Parabara y Filloa Express antes de fundar Clunia en el 1982, junto con Baldo Martínez y Fernando Llorca, banda con la que obtendría numerosos reconocimientos, entre ellos el primer premio en el Festival Internacional de Jazz de San Sebastián en 1987, junto a la cantante portuguesa Maria Joao.

Paralelamente a su trayectoria como intérprete de jazz, desarrolló una fructífera carrera como compositor: autor de bandas sonoras, obras de concierto sinfónicas y de cámara y una ópera, cuenta con más de 100 publicaciones y alrededor de 700 composiciones repartidas en todos los ámbitos de la música contemporánea.

Entre sus composiciones más destacadas están las bandas sonoras de largometrajes como Una mujer fantástica (2016), Óscar a mejor película en lengua extranjera, 2017; Valentina (2021), Goya a mejor película de animación en 2022; Arrugas (2011) o De profundis (2006). También series como Guante Blanco (2008); Patricia Marcos Desaparecida (2007); As leis de Celavella (2003) o Pratos combinados (1995). Otras piezas destacables son una composición interpretada durante la proxección del filme Un Viaje por Galicia, primera película restaurada por la Filmoteca de Galicia - CGAI presentado en la Expo 92 o Danza (2020), una obra comisionada por el Consello da Cultura Galega para el Día de las letras gallegas, sobre un poema de Ricardo Carballo Calero.

Nani García mantiene un firme compromiso con la divulgación del traballo musical vinculado al audiovisual. Así, es miembro de la Asociación de Compositores de Música para Audiovisual-Musimagen, también fue socio fundador de la Academia Galega do Audiovisual y miembro de diversas juntas directivas, desde las que impulsó el proyecto As músicas da Academia (recopilaciones de músicas cinematográficas de diversos autores gallegos) y las cuatro ediciones de la Semuá-Semana das Músicas do Audiovisual, un festival con el que se difundió el trabajo de compositoras y compositores de música para el audiovisual y sus obras.