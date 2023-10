A Coruña y la Xunta cierran el presupuesto para cazar a los jabalíes

El Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia han aprobado el convenio de colaboración para desarrollar las actuaciones de control de la población de jabalíes que en los últimos meses están apareciendo en distintas zonas de la ciudad.

El presupuesto será de 6.000 euros, e incluye la eutanasia y posterior gestión de los ejemplares cazados dentro de la ciudad de A Coruña.

“Pediamos que a Xunta se fixese cargo deste problema ao entrar dentro do ámbito das súas competencias e así será finalmente, coa total colaboración do Concello en todo o que sexa preciso para localizar e facilitar a captura dos animais”, señaló el concejal de Economía y Planificación Urbana, José Manuel Lage.

El acuerdo supone que será la Xunta la que instale las jaulas y se haga cargo del seguimiento hasta la captura de los animales. Su eliminación posterior, sin embargo, correrá a cargo del Ayuntamiento. “Coido que chegamos a un bo acordo porque non só permitirá solucionar no curto prazo a situación que temos, senón que evitará que no futuro se volvan dar situacións semellantes”, indicó Lage Tuñas.