A Coruña se vuelca para celebrar los diez años de 'Atlántico' de Xoel López

Ayer daba comienzo la celebración del décimo aniversario de ‘Atlántico’, el disco con el que Xoel López ponía punto y aparte a Deluxe y con el que comenzaba el proyecto musical que perdura a día de hoy.

Este inicio estaba marcado con un concierto en el mismo espacio de su estreno hace una década, el Palacio de la Ópera, cuyas entradas se agotaron en muy poco tiempo.



Pero los festejos no se van a quedar ahí, ya que el Ayuntamiento quiso implicarse en la conmemoración, programando actividades y exposiciones para tal fin.



Desde la jornada de ayer, y hasta el próximo 4 de diciembre, el Kiosco Alfonso acoge la exposición Xoel López. Atlántico: Décimo Aniversario’, que permitirá conocer detalles de la vida del artista.



Además, el día 22, la Fundación Luis Seoane acogerá la presentación del documental ‘La caravana americana’, que nace del viaje que Xoel López realizó en el otro lado del charco hace ahora catorce años. El mismo espacio acoge el día 23 la entrevista ‘Os segredos do Atlántico’, entre el artista y el periodista Javier Becerra.



El próximo 24, en el Museo de Estrella Galicia (MEGA), tendrá lugar el coloquio ‘Así naceu Atlántico’, con la presencia del propio Xoel López, Kin Martínez, Juan de Dios Martín y Javier Becerra.

Presentación

“Tengo 45 años, no estoy muerto y no me retiro”, aseguraba ayer el artista, entre risas, durante la presentación de estas propuestas, en compañía de la alcaldesa, Inés Rey. “Porque este tipo de homenajes son más propios de otras edades”, reconocía López.

“La ciudad estaba en deuda contigo”, le aseguraba Rey al artista coruñés durante esta presentación, que tuvo lugar en el Palacio de la Ópera, donde horas más tarde dio un concierto que el propio López aseguró que sería “único” y que “no se va a repetir”.