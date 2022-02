A Coruña es la única ciudad gallega donde se roba a diario en domicilios

Los últimos datos del Ministerio de Interior sobre criminalidad han venido a confirmar una preocupante tendencia a la alza en uno de los delitos que más preocupan a la ciudadanía: los robos en hogares. A Coruña se ha convertido en ciudad gallega donde se cometen más allanamientos: 393 en un año, lo que significa más de un robo al día. Se trata de unas cifras inéditas, por lo menos en las estadísticas oficiales. Hace solo cinco años, se registraban 242 robos en los hogares. Es decir, un 38% menos.



Ninguna otra ciudad gallega muestra este comportamiento. Hay que señalar que en Lugo creció un 52% esta clase de delitos el último año, pero este brusco incremento se explica porque las cifras netas son muy bajas: pasaron de 59 a 90. En Vigo también subió, un 28%; llegando a 319, a pesar de que la ciudad olívica tiene más habitantes.



Las causas son imprecisas, incluso para las fuentes policiales. Es cierto que A Coruña recibe la visita de grupos especializados en el robo de pisos dos o tres personas, a menudo de Europa del Este que actúan unos cuantos días en A Coruña, aprovechando la ausencia de los residentes y que luego abandonan la ciudad, pero eso es un problema al que se enfrentan todas las ciudades





En verano





Hay que recordar que la ciudad sufrió una ola de robos en la que participó por lo menos una banda croata, aunque no llegaron a resolverse todos los casos y se sospecha que fueron varios los grupos que estuvieron actuando en A Coruña durante el verano. En ese momento, el delegado del Gobierno, José Miñones, afirmaba estar convencido de que el incremento de la delincuencia era el habitual por estas fechas y que sería “menor que otros años”.



Las estadísticas no parecen apoyar esta tesis. Mientas que en ciudades como Vigo, el número de robos en domicilios es prácticamente idéntico al de hace cinco años, (de 309 a 319), en A Coruña no ha dejado de crecer. Una de las causas que alegan los sindicatos policiales es la falta de personal, pero el hecho es que A Coruña es cada vez más insegura.