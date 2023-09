A Coruña ultima una ordenanza sobre las terrazas en zonas de aparcamiento

El Ayuntamiento de A Coruña ultima una ordenanza para regular el uso de terrazas por parte de la hostelería en zonas de aparcamiento, una medida adoptada en pandemia, según ha informado la alcaldesa, Inés Rey.



A preguntas de los periodistas, Rey ha incidido en que se hizo para minimizar el impacto económico en el sector por el contexto del covid "y facilitando que se pudiera seguir manteniendo la actividad en condiciones de seguridad para todos".



"Como medida de emergencia estaba sometida a una temporalidad y ahora vamos a reordenar el espacio para poder compatibilizar la actividad económica y compensar el esfuerzo económico que supuso la instalación de esas terrazas". "En eso se va a trabajar, en esa ordenanza para tenerlo todo regulado y que todos los usos sean compatibles", ha sentenciado.



Por otra parte, cuestionada por la edificabilidad permitida en los terrenos de la Ciudad de las TIC, ha indicado que la misma está recogida en el plan general de ordenación municipal desde el año 2013 y que no ha registrado "ninguna variación".



Sobre un posible nuevo diseño del espacio por parte del Ministerio de Defensa, ha dicho que lo que se hace desde el mismo es "un estudio de detalle en el que plasma la edificabilidad máxima que hay en esa parcela, pero no significa que se vaya a hacer".



Así, ha recalcado sobre la Universidade da Coruña (UDC) que esta "ya ha dicho que va a edificar lo que tenía previsto, no más, y, por lo tanto, no existe problema alguno en que en zonas que son potencialmente edificables no se construya y, a la vez, se establezcan zonas verdes". "Es un suelo industrial, nadie ha hablado jamás de construir viviendas", ha apostillado.