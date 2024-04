A Coruña tuvo un chaparrón de clientes en el ocio nocturno por Semana Santa

Nunca llueve a gusto de todos, aunque el chaparrón de Semana Santa fue bastante diferente para las dos ramas de la hostelería: mientras el ocio nocturno saca pecho de unas jornadas con lleno total y sin precedentes recientes, la parte de restauración y cafeterías simplemente habla de “supervivencia” o “capear el temporal”.



Luis Diz, presidente de Galicia de Noite y gerente del grupo Pelícano cree que el repunte de la música electrónica ha jugado a su favor, aunque también el hecho de ofrecer alternativas sin tener que andar por la calle de pub en pub. “Fue de las mejores Semanas Santas de nuestro grupo”. Confiesa. “Este tiempo nos beneficia más que nos perjudica y vino mucha gente de fuera. Además, las fiestas electrónicas están de moda y el Jueves Santo fue espectacular”, añade.



Unas 3.000 personas recibió la sala Pelícano en las mejores noches, gracias, dice Diz, a la creciente calidad de la oferta: “Cada vez hacemos más inversión y ya estamos posicionados a nivel europeo, podemos llegar a los grandes nombres del circuito”.



Por su parte, Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, indica: “Las cenas fueron flojas y las terrazas no funcionaron, pero el clima fue muy duro en toda España y no nos podemos quejar. No es que fuera una buena Semana Santa, pero tampoco mala”. Mientras recibe los primeros cruceristas del mes, Alberto Boquete, presidente de los hosteleros de La Marina, prefiere mirar al futuro. “Estuvo lejos de una Semana Santa con buen tiempo, pero ahora gracias a los cruceros y la mejoría ya empezamos a tener el ambiente normal”, dice. Finalmente, Emilio Ron, gerente del Cine París, subraya: “Salvamos los muebles, pero estamos contentos de haber cubierto el expediente”.