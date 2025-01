A Coruña se suma a la movilización mundial y proclama el “fin a una tortura de 25 años” en Venezuela

Hace tiempo que entre las luchas de coruñeses y venezolanos no media un océano. No es de ahora, es cosa de los tiempos en los que los flujos y la necesidad iban en el sentido contrario al actual. Por eso, lo de pedir democracia y escapar de regímenes lo entienden ambos pueblos a la perfección, y cuando toca exigir libertad unen sus gargantas. Así sucedió en el Obelisco, donde centenares de personas acudieron a la llamada de María Corina Machado, líder opositora, para llenar las calles del mundo de demandas de democracia.

Movilización de venezolanos | Joaquín Abad



A Coruña no podía ser ajena. Hoy, en 2024, no existe un coruñés que no tenga un vecino, un amigo, un comerciante de confianza o una pareja venezolana. Detrás de cada uno de ellos existe una historia, en algunos casos de huida y en otros de búsqueda de oportunidades, que confluyeron en pleno Obelisco de la ciudad. Tomó la voz para representarlos Carmen Cedillo, del movimiento Vente Venezuela. Lo hizo para poner fecha de caducidad al chavismo, en la antesala de la que debe ser toma de posesión del nuevo presidente. “Hoy es un día muy especial, ya que se está acabando esta tortura de 25 años”, dijo. “Mañana (por hoy) tendremos de presidente a Edmundo González”, añadió. Fue la primera vez que su discurso, fue ahogado por un “viva Venezuela libre” y por la primera frase del himno patrio: “Gloria al bravo pueblo”.



Agradecimiento

No se olvidó la agrupación convocante de lo que ha significado A Coruña como puerto de llegada para tantos venezolanos. “Esta ciudad nos ha recibido con las manos abiertas”, subrayó, además de recordar a los presentes la situación privilegiada que se vive en una ciudad como la herculina: “Esperemos que mañana no pase nada en Caracas, pero aquí estamos seguros. Si pasa algo, por ejemplo, siempre podemos acudir a la Policía, que está al lado para lo que sea”.



Posteriormente, tomó la palabra Rolando Figueroa, al que la organización identificó como perseguido político y que representa al movimiento Voluntad Popular. “Ha llegado el día, y esperamos el apoyo de todos los partidos políticos. Me siento ofendido cuando se nos pide el diálogo. El pueblo venezolano no está armado”, indicó. Fue muy aplaudida esa premisa por muchos de los oyentes, ataviados en su mayoría con banderas a los hombros.



Resulta curioso que la gran mayoría de los presentes superaba holgadamente los cuarenta y, de hecho, en muchos casos, han tenido descendientes o nietos que no conoces la tierra de sus padres o abuelos. Una historia de sobra conocida por la diáspora gallega. Entre los representantes políticos locales estuvieron el presidente del PP, Miguel Lorenzo, junto con el presidente provincial, Diego Calvo, los parlamentarios Ethel Vázquez, Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez, así como la senadora Rosa Gallego, acompañando "al pueblo venezolano en su lucha por la libertad y el respeto a la democracia".



Estaba programado el cierre de la convocatoria, después de media hora, con la interpretación del himno, de por sí largo. Resultó esta emotiva y significativa. Sin embargo, una asistente quiso dotar de carácter religioso al acto e instó a los asistentes, creyentes o no, a sumarse a su padrenuestro y al avemaría. Los que prorrogaron el acto se quedaron bailando el ‘Alma llanera’.