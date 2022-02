A Coruña recibe once millones de euros de los fondos Next Generation para obras de humanización

El Gobierno local contará con casi once millones de euros procedentes de los fondos Next Generation, que permitirán la contratación de forma inmediata de obras de humanización en distintas calles de la ciudad, así como la puesta en marcha de actuaciones para mejorar la movilidad.



La alcaldesa, Inés Rey, destacó que las propuestas enviadas desde la ciudad fueron valoradas de manera muy positiva por los técnicos y de ahí la importante cuantía lograda. “Entre los fondos Next Generation y los IDAE, este Gobierno ha conseguido más de 22 millones de euros procedentes de Europa para inversiones en la ciudad”, dijo la regidora municipal.



“Esta inyección económica nos permitirá seguir avanzando en la transformación de la ciudad que estamos impulsando, y apostar por un modelo de ciudad moderna, sostenible y con más espacio para las personas”, añadió Rey.



Estos fondos no solo permitirán licitar de forma inmediata nuevas actuaciones, sino que también cubrirán el gasto en otras que ya están finalizadas o están en marcha, con la correspondiente liberación de fondos propios para poder destinar a otros fines en A Coruña.









Reparto





Así, según la resolución provisional del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, los fondos europeos permitirán costear las obras de construcción del nuevo ascensor de Os Castros, ya en funcionamiento, y también de las obras de peatonalización de las calles de Alcalde Marchesi, Primavera y Compostela, que ya se encuentran en marcha.



El Ayuntamiento podrá disponer de esta forma de más de dos millones de euros que tenía previsto destinar para dichos trabajos. Los Next Generation permitirán, además, la urbanización de la avenida de Fernández Latorre desde Ramón y Cajal hasta Cuatro Caminos, actuación presupuestada en 760.000 euros. Se acometerá también la peatonalización total de Ramón Cabanillas, con una inversión de 923.000 euros. Además, el Gobierno municipal dará continuidad a la mejora de Alcalde Marchesi, actuando en un tramo que va desde Ramón y Cajal y A Gaiteira (676.000 euros), que permitirá ganar espacio para los peatones.



Las ayudas europeas sufragarán la implantación de bicicletas eléctricas de Bici Coruña, así como la mejora en los tramos de carril bici existentes en la ciudad para mejorar su trazado y su seguridad. Los recursos de Next Generation se emplearán también en la preparación para la instalación de la zona de bajas emisiones a las que obliga la normativa.



Todas las inversiones redundan en una mejora de la calidad del aire a través de la implementación de políticas encaminadas a reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera. Las actuaciones previstas se licitarán en el primer semestre del año, con el fin de que estén terminadas como muy tarde en diciembre del año 2023.









Calle de Compostela





El pasado 14 de febrero dieron comienzo los trabajos de peatonalización definitiva de la calle de Compostela, que tienen un plazo de ejecución de seis meses y transformarán todo el tramo entre la plaza de Mina y la plaza de Galicia.



La calle se transformará en un paseo arbolado con bancos y los viandantes tendrán prioridad.