A Coruña presenta la documentación de la candidatura para sede de la Agencia de Inteligencia Artificial

A Coruña efectuó su candidatura a nivel nacional de la sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia). En el documento presentado, acredita que cumple los criterios requeridos por el Ministerio de Política Territorial: vertebración, equilibrio territorial y adecuación al sector de la actividad, que no es otro que la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC).



El Nodo GalicIA había elegido a la ciudad como la mejor candidatura gallega tras analizar las propuestas de Santiago y Ourense. A Coruña fue la más valorada por su tejido empresarial (el área acoge al 49,2% de las empresas gallegas del sector) y por sus servicios, así como por cumplir con el criterio de descentralización. Además, el Ayuntamiento ofertó como sede el histórico inmueble de La Terraza, situada en los jardines de Méndez Núñez. Más de 90 entidades, así como el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicitaron su apoyo en un acto en Palexco el miércoles.



Ourense no abandona

Santiago ha aceptado la derrota y se ha retirado de la carrera. No así Ourense, cuyo alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, presentó también su candidatura ayer. “Cumplimos todos los requisitos y somos los mejor posicionados de España”, declaró.



Jácome reconoce “va a ser difícil, porque va a ser una decisión política, en la que a lo mejor no se siguen los criterios de objetividad necesarios, como ya no los siguió la Xunta de Galicia cuando no apostó por Ourense e inclinó la balanza a favor de A Coruña”.