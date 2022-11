A Coruña y Oleiros impulsarán la creación de un transporte marítimo hasta Mera y Santa Cristina

El transporte marítimo entre los ayuntamientos de A Coruña y Oleiros durante todo el año será una realidad. La alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, recibió esta mañana en María Pita a su homólogo, Ángel García Seoane, para avanzar en los retos comunes de ambos municipios. Buscar soluciones a la movilidad, con el fin de descongestionar los atascos, es prioritario. Así, plantean impulsar la creación de una conexión marítima mediante una lancha, como la que une Vigo con Cangas. Esto uniría A Coruña con Santa Cristina y Mera, mientras el barco a Santa Cruz deberá ser estudiado, ya que dependerá del calado.

Los análisis previos se centrarán en conocer qué inversión es necesaria, cuál será su impacto y cuántas frecuencias tendrá este servicio. Todavía no se conocen los plazos, pero Rey y García Seoane no prevén que esté listo para el próximo año. Con el objetivo de buscar una alternativa al coche particular y continuar fomentando la movilidad sostenible, ambos regidores también han acordado renovar el convenio sobre la línea de bus 1A, para que conecte la ciudad con Santa Cristina durante todo el año y no solo en la temporada estival.

Pasarela entre As Xubias y Santa Cristina

El alcalde de Oleiros se mostró tajante al rechazar la pasarela peatonal que proyecta la Xunta entre As Xubias y Santa Cristina. En la reunión convocada para este viernes por el Gobierno autonómico para tratar este asunto -para la cual los regidores comentan que todavía no han recibido invitación-, García Seoane dirá "no, no y no" a esa "atrocidad". "Es agresiva y no vale para nada. Con el dinero que prevé invertir, ocho millones de euros, la Xunta podría hacer obras en el paseo marítimo entre Os Castros y A Pasaxe".

Por su parte, la alcaldesa de A Coruña evitó dar a conocer su postura porque, asegura, no tiene información sobre los aspectos de la propuesta, tales como el impacto ambiental, la necesidad de financiación por parte de los ayuntamientos o las afecciones al plan general, entre otros. Si bien acudirán al encuentro de este viernes, critican el hecho de no haber recibido la convocatoria, aunque desde la Xunta indican que esta fue remitida en la jornada de ayer. "Es una falta de respeto y una actitud poco seria por parte de la Consellería de Infraestruturas", manifestó Rey, quien dijo que llevar ocho meses esperando información sobre este proyecto. "Si la pasarela es positiva, estaría a favor", añadió la regidora municipal.