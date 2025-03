A Coruña ya no tiene las plazas de garaje más caras de Galicia: desciende el precio del alquiler

Alquilar una plaza de garaje en A Coruña se convirtió hace años en un negocio muy rentable. Los vecinos de barrios como A Falperra denunciaron hace tiempo la situación: los estacionamientos se arrendaban por más de cien euros en el barrio y, en el caso de la compraventa, se llegaba a pedir 50.000 euros. Otras zonas achacaban este hecho a la peatonalización de calles, pero en la actualidad, según el último informe elaborado por la plataforma Fotocasa, la circunstancia se ha revertido, y es que A Coruña ya no es la urbe más cara para alquilar una plaza en la que aparcar el vehículo privado.



El precio alcanzó los 73,46 euros al mes de media en 2024, un 1,6% menos que en el ejercicio previo, cuando el coste se situaba en 74,65. Pese a ser un valor todavía alto, la ciudad cae en el ranking autonómico y Vigo, que ha visto cómo sus garajes ascienden un 8,1%, cuenta con una media de 74,48 euros al mes, convirtiéndose en la urbe con las plazas de garaje más exclusivas de Galicia. Lugo fue la urbe que experimentó un mayor incremento en 2024: un 22%. Así, si hace dos años arrendar un aparcamiento conllevaba el desembolso de 49,03 euros al mes, en el ejercicio pasado fue de 59,83. En el otro lado de la tabla, Ourense es la ciudad más barata: 56,77 euros de media al mes por una plaza de garaje.

Galicia y España



A nivel gallego, el precio de los estacionamientos en arrendamiento subió un 1,1% en 2024 y sitúa el precio medio mensual en 59,71 euros. A Coruña, por lo tanto, está por encima de la media autonómica. “El precio del alquiler de las plazas de garaje continúa subiendo, aunque en general a un ritmo leve, ya que la mensualidad cuesta 10 euros más que hace 9 años. La demanda por alquilar es estable, aunque aún no se ha recuperado en su totalidad de la caída de 2021, tras la pandemia”, asegura la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.



Esta añade, además, que en ciudades grandes los aumentos del precio van ligados a las “restricciones de aparcamiento y más zonas de pago, lo que provoca que aumente la demanda de alquiler de aparcamientos. En las grandes urbes, también se produce un efecto arrastre de la subida del precio de la vivienda”. En España, el precio medio de los garajes ha subido en once comunidades autónomas respecto al año anterior, según el estudio de Fotocasa. Las once regiones en las que el precio de los estacionamientos en alquiler se ha incrementado son: Asturias (3,0%), País Vasco (3,0%), Madrid (2,8%), Aragón (2,3%), Andalucía (1,8%), Baleares (1,8%), Cataluña1,3%), Galicia (1,1%), Región de Murcia (1,1%), Canarias (0,9%) y Comunitat Valenciana (0,8%). Por otro lado, en seis comunidades se producen descensos anuales: Cantabria (-4,6%), Navarra (-2,1%), Castilla y León (-0,9%), Castilla-La Mancha (-0,5%), Extremadura (-0,1%) y La Rioja (-0,03%).

Menos coches



En los últimos años, el número de plazas de aparcamiento contabilizadas, que agrupan todas menos las zonas libres en la vía pública (ORA y aparcamientos, incluidos garajes comunitarios) ha escaseado cada vez más. Según datos del propio Ayuntamiento, en 2017 había 17,86 plazas por cada cien vehículos matriculados. Eso fue la mejor proporción de estacionamiento alcanzada en la ciudad, pero luego comenzó a bajar durante los siguientes cinco años hasta llegar a los 16,6. Sin embargo, esta tasa comenzó a subir en 2023, y se espera no solo que esta tendencia continúe, sino que sea cada vez más pronunciada, a medida que vayan saliendo a la luz los datos de 2024.



La razón principal es un descenso en el número de turismos matriculados: 115.566. Lo que sí está claro es que el aparcamiento está creciendo. No tanto el regulado como el de superficie. Este no viene contabilizado en las cifras oficiales, pero se estima en más de 37.708 plazas en 2021 y, desde entonces, la urbe no ha hecho más que crecer, añadiendo nuevos barrios con sus respectivas calles, como Xuxán.