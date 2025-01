A Coruña se llena: rebasó en julio el límite de los 250.000 habitantes

A Coruña es muy pequeña: 37,8 kilómetros cuadrados. Esto explica su gran densidad de población, de las más altas de España. Pero es que, además, los coruñeses viven cada vez más apretados. El Instituto Galego de Estadística (IGE) anunció hoy que en julio se sobrepasó la cifra simbólica de los 250.438 habitantes.



A uno de enero de 2024, el censo era de 249.261. Cuando se conoció, el mes pasado, la alcaldesa, Inés Rey, lo tomó como una confirmación del éxito de las políticas del actual Gobierno local, a la vez que se marca un objetivo: “Nuestro reto es volver pasar del cuarto de millón”, dijo. Hacía 30 años que no ocurría. Hoy esta ciudad crece otra vez porque hemos reactivado la vivienda y los polígonos que llevaban años parados, porque impulsamos la ciudad como polo tecnológico y porque estamos actuando en el espacio urbano para hacerlo más amable para los vecinos pero también para la implantación de nuevos negocios”.



Por su parte, expertos como el reputado geógrafo gallego Andrés Precedo comparten argumentos y opiniones con Rey. Precedo, que sitúa a A Coruña como una de las cuatro ciudades del Estado (junto a Málaga, Zaragoza y Madrid) que más crece económicamente en la actualidad, señala que este incremento poblacional tiene como principal causa precisamente este auge industrial, que además se ha acompañado, en su opinión, de una oferta mayor que la de años pasados en vivienda, con la concesión de más licencias urbanísticas y las rehabilitaciones que han afectado a barrios como Xuxán, Someso o San Pedro de Visma.



Triunfalismos aparte, desde el IGE señalan que en la evolución del último año (2023-2024) todos los grandes municipios han crecido, así que A Coruña no es una excepción. Es más, el primero fue Lugo (1,20%), seguido de Santiago (0,79%), así que A Coruña (0,77%) se queda en un tercer lugar. El último lugar queda para Vigo (0,21%).



Desde 2021 la población del municipio herculino se incrementó en un 1,51%, muy por encima de Galicia con un 0,28%. Si comparamos estos datos con resto de los siete grandes municipios gallegos, solo crecieron por encima de A Coruña los municipios de Lugo (1,90%) y Santiago (1,73%), mientras que la ciudad olívica creció un 0,30%.



Edad y sexo

En cuanto a los sexos, la proporción es, como siempre, favorable al as mujeres, de las que se contabilizan 134.482 en julio, frente a los 115.957 hombres. La edad media sigue manteníéndose entre los 45 y los 49 años, que han cumplido más de 200 coruñeses. En cuanto al número de niños menores de cuatro años era de 7.480 a mediados del año pasado. Hay que tener en cuenta que en julio de 2021, este segmento de población (de cuatro años o menos), era de 8.236 individuos.



En el extremo están los octogenarios: las estadísticas de IGE señalan que cada vez hay más residentes de que se sitúan entre los 85 y los 89 años en A Coruña. Si en 2021 eran 6.801, en 2024 ya eran 8.237. Casi un 18% de incremento en tan solo tres años. Así queda patente que el incremento de población no tiene que ver tanto con las tasas de natalidad, que no remontan, como con la inmigración. Cada vez más gente acude a los núcleos urbanos en busca de unas oportunidades que no halla en poblaciones más pequeñas.