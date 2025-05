A Coruña limitará el precio del alquiler: la Xunta aprueba la petición municipal para declarar la zona tensionada

A Coruña se convertirá en el primer municipio gallego en limitar el precio del alquiler, una de las cuestiones que más preocupan a los coruñeses en la actualidad. La Xunta dio este miércoles el visto bueno a la petición del Ayuntamiento para declarar la ciudad zona de mercado residencial tensionado, no sin mostrar su oposición a la misma.

El Gobierno gallego informó esta tarde que, "en cumprimento da Lei estatal de Vivenda, que Galicia recurriu ante os Tribunais, a Xunta accede á petición do Concello da Coruña de declarar todo o termo municipal zona tensionada". Se trata de una medida que, apostilla, "non vai solucionar o problema de acceso á vivenda na cidade de Coruña, do mesmo xeito que agravou estes problemas nos demais lugares nos que se implantou".

Los datos, insiste el Gobierno autononómico, "demostran que o intervencionismo no mercado non funciona". "Dende a Xunta insistimos en que frente ao intervencionismo hai que darlle seguridade xurídica ao propietario", añaden desde Santiago. La declaración de zona residencial tensionada obliga ahora al Gobierno local a poner en marcha un plan de medidas, "que en todo caso podería levar adiante sen necesidade desta declaración de zona tensionada".