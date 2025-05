De A Coruña al Festival de Cannes: dos actrices herculinas cumplen “un sueño” en el estreno de ‘Romería’

La máquina de sueños del cine ha sido benévola para gallegos y coruñeses en la edición de este año del festival de Cannes, el más importante del mundo. A la buena acogida crítica que han recibido ‘Sirat’, del gallego Óliver Laxe, y ‘Romería’, de la catalana Carla Simón pero ambientada en Vigo, habría que sumarle las experiencias que dos jóvenes actrices herculinas han cosechado al visitar La Croisette, precisamente, como parte del elenco del nuevo filme de la aclamada directora de ‘Alcarrás’. Y es que las coruñesas Lía Mora y Laura Núñez, de 13 y 21 años respectivamente, estuvieron el pasado miércoles en Cannes durante el estreno de ‘Romería’, una experiencia que ambas definen como “un sueño”.



Mora tiene un pequeño papel en la cinta interpretando a la prima de la protagonista, Marina (a quien da vida Llúcia García), una joven que viaja a Vigo para conocer a la familia de su padre, que murió cuando ella era pequeña. Si bien ya tenía experiencia previa en teatro, al formar parte de la compañía Noite Bohemia, este fue su primer papel en una película: “Me pilló un poco desprevenida que me cogieran. Tardaron meses en avisarnos, y cuando lo hicieron fue una sorpresa”, explica.



La experiencia en el rodaje fue muy satisfactoria: “Era casi como un juego. La manera en que trabaja Carla está muy bien porque busca que nos lo estemos pasando bien y fomentar la improvisación”. De hecho, asegura: “Yo no leí todo el guion porque ella no quería que supiésemos mucho de qué iba la peli. Entonces, cuando teníamos que hacer una escena, nos decía un poco el contexto y después se hacía con lo que saliese en el momento”.



Todo salía bien por el talento de los implicados, pero también por el compañerismo y el cariño que terminaron por tenerse. “Me sentí muy arropada por todos, por Carla sobre todo pero también por los actores y todo el equipo, fue una experiencia maravillosa”, comenta. Y de ahí, a Cannes. “Nos invitaron desde la productora. En el estreno estaba todo el equipo, había mucha gente”, comenta. Fue una gran experiencia. “Estaba más nerviosa el día anterior y por la mañana que en el momento del estreno. Fue todo como un sueño, porque pasaron muchas cosas con mucha importancia, aún tengo el subidón. Lo pasé muy bien”, incide. Hicieron de todo: una fiesta en un barco, cócteles después del estreno... “Fue un día muy intenso”, resume.



Pero también tuvo tiempo para pasear por la ciudad con sus padres, que estuvieron allí con ella. Y vieron a Jodie Foster. “Yo a quien más quería ver era a Emma Stone, Jennifer Lawrence o Robert Pattinson, pero no coincidimos con ellos”, dice: “El martes dimos un paseo por Cannes y acababa de salir de su proyección Jodie Foster: no hablamos con ella ni nada, pero la vimos de cerca en su alfombra roja. En otro momento del día, también de casualidad, pasamos cerca de Elle Fanning. La vi pero no me di cuenta en el momento de que era ella”, manifiesta.

Mora posa con un cartel de ‘Romería’ en Cannes

Una “locura”

Lía llegó a conocer el día del estreno a Laura, que en la película da vida a Uxía, un personaje secundario “un poco cañero, por así decirlo”. Núñez también vivió una jornada intensa: “Fue una locura, mi sensación es como la de haber tenido un sueño porque a lo mejor podría haber hecho mil películas y no llegar ahí, y que haya podido aportar mi grano de arena a un proyecto y que de repente esté en Cannes es una pasada”.

En su caso sí había hecho papeles en dos películas de Dani de la Torre, ‘Live is Life’ y ‘La sombra de la ley’, y había trabajado en alguna serie para la TVG y TVE. “Pero este es uno de los proyectos más bonitos en los que he estado: solo con ver el resultado ya estoy encantada”, asegura.



Trabajar con Carla Simón ayudó: “Conocía su cine, me encanta. Ya solo por cómo trabaja; es muy diferente a todos los directores que conozco o que hay en España: tiene una forma muy peculiar de enfocar las cosas”. El casting, como le sucedió a Mora, “costó muchísimo”: “Tuve que pasar cuatro pruebas, fui a Vigo varias veces a probar con distintas actrices...”. El proceso duró un año.



“Cuando me dijeron que tenía el papel flipé porque se había presentado mucha gente, y yo además llevaba un parón grande en la actuación, no tenía muchas ganas de seguir en el mundillo”. Pero la experiencia le ha recargado la energía: “Fue lo que necesitaba para seguir adelante con la profesión, porque había tirado la toalla, y luego apareció este casting. Ha sido una experiencia increíble, Carla es maravillosa, igual que el resto del equipo, fue todo genial. Estar todo el rato con niños y chavales ayudó, me lo pasé en grande”, sintetiza.



Era su primera vez, no obstante, en un festival. “Fue increíble. Me quedé anonadada con la gente, el dinero y el espectáculo que se mueve allí, es una barbaridad. Hay personas de todas las partes del mundo. Acabo de llegar de allí y ya quiero volver”, incide. En su caso, no tuvo encontronazos con ninguna celebridad. Aunque sí lo intentó: “Me pasé toda una tarde buscando a Tarantino, porque sabía que estaba en el festival, pero no tuve suerte. Tenía hasta un monólogo preparado por si me lo encontraba”, sentencia.