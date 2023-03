A Coruña es la décima ciudad europea con peor acceso a zonas verdes

El candidato de la Marea Atlántica a la Alcaldía de A Coruña, Xan Xove, se comprometió en el Día Mundial del Clima a garantizar el derecho de acceso a zonas verdes en todos los barrios de la ciudad, apoyando iniciativas como la del Parque Cidade o retomando proyectos y la estrategia de infraestructura verde. “Por saúde, por calidade de vida e por enfrontar o cambio climático, temos que conseguir que toda a veciñanza teña na sua proximidade un espazo natural de calidade”, señaló.

En los últimos días Xove y la viceportavoz municipal María García, visitaron el Bosque de Breogán en compañía de los vecinos y destacaron que esta zona es la única se hizo realidad de los espacios verdes proyectados en el pasado mandato, aunque tiene la mitad de las hectáreas previstas.

Junto a la finalización completa de este espacio, Xove se comprometió a impulsar la creación del Parque Cidade, una gran zona natural que, centrada en el Martinete y Someso, conectará con O Birloque, Mesoiro y Elviña. Se trata de un plan impulsado por un grupo ciudadano con el apoyo de la Universidad de A Coruña: “O Parque Cidade é un proxecto fantástico, á beira do que queda do río Monelos, e que xusto se centra nunha zona da Coruña onde o verde case non existe”, señaló Xove.

En esta línea, también apostó por reactivar el plan de la infraestructura verde que preparó el Gobierno de la Marea Atlántica para darle impulso a iniciativas como el Bosque das Cinco Illas, en Los Rosales, que forma parte del proyecto Bosques de A Coruñ; la recuperación del río de Quintas, en Palavea, y del río Feáns; o la ampliación de huertos urbanos en Monte Alto y Palavea.

Al respecto, desde la Marea recordaron que A Coruña tiene un "considerable" déficit de espacios naturales, derivado de su densidad de población. Un informe del Instituto de Salud Global de Barcelona, publicado en la revista "The Lancet", muestra que A Coruña es la décima ciudad de Europa con peor acceso a zonas verdes. La OMS recomienda tener una zona de árboles a menos de 500 metros de casa y en A Coruña el 67% de la población no cumple este requisito, lo que se tradice en peor salud y calidad de vida y en un problema frente a la crisis climática, ya que la vegetación también reduce la temperatura y contribuye a fijar el dióxido de carbono. Además, la organización recomienda tener un árbol por cada tres habitantes, pero en A Coruña hay un ejemplar para cada quince.