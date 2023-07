A Coruña se convertirá en la 'capital mundial' de la música creada con Inteligencia Artificial

'Our twelve points goes to...' La frase que marca el calendario de millones de personas en Europa se escuchará en A Coruña el próximo mes de noviembre, pero no el tradicional festival de Eurovisión, sino por la celebración del 'AI Song Contest', el certamen de música creada con Inteligencia Artificial (IA), que convertirá a la urbe herculina en la capital mundial de este sector.

El evento, que lleva por lema 'Walking with AI', guarda similitudes al tradicional Eurovisión, pero se expande a candidaturas de todo el mundo y sin limitaciones. Tal y como se detallaba en la presentación del festival, esta mañana, 'AI Song Contest' busca "mostrar el potencial creativo' nacido de la colaboración entre humanos y algoritmos. Así, los grupos que quieran presentar sus propuestas hasta el 4 de septiembre en la web del festival. Después el público, que también tendrá voto, podrá conocer a las candidatas, que también serán juzgadas por un jurado profesional de experos musicales y en IA.

El voto del público de la pasada edición se decantó por el grupo gallego PAMP! (segundos en el concurso), que este año ejercerán como anfitriones desde A Coruña. Así, la ciudad será durante dos días la 'capital mundial' de la música con IA. El día 3 de noviembre habrá una ceremonia inaugural y una jornada divulgativa, con el congreso 'AI & Creation Day', que se celebrarán en el CSA de la Ciudad de las TIC.

Ya el día 4, en Studio Follow, se celebrará la gala final, con actuaciones en directo y televisada, y en la que no faltará la votación al más puro estilo Eurovisión, con sus doce puntos. Las entradas se podrán adquirir desde el 7 de julio en la plataforma Ticket Hoy.

Durante la presentación se recordaba que las creaciones que se presenten no serán "darle a un botón y que salga una canción", sino que son procesos colaborativos entre personas y algoritmos, "cocreación". Así, el jurado pondrá especial énfasis en la ética de los procesos creativos, para saber hasta qué punto la IA está implicada en ellos. Por este motivo, además de la canción en sí misma, los equipos también deberán presentar un documento de carácter técnico para facilitar esta comprensión. Tanto la música en sí misma, como estos usos de la IA estarán valorados por el jurado.