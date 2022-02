A Coruña Convention Bureau reúne en Palexco a medio centenar de empresas del sector turístico

A Coruña Convention Bureau celebró un encuentro y networking en el espacio de congresos de Palexco. Al acto asistieron representantes de la institución, así como el gerente de Turismo, Moisés Jorge Naranjo y el vicepresidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Xosé Regueira, que se reunieron con los profesionales del sector que visitan estos días la ciudad procedentes de toda España. En el acto también participó medio centenar de empreas coruñesas, qasociadas al Convention Bureau.





El evento se enmarcó en el fam trip (viaje de familiarización) organizado por A Coruña Convention Bureau, en el que participan importantes empresas organizadoras profesionales de congresos (OPC) de toda España. Así, bajo el título All you need is A Coruña, el programa del viaje incluye, además de la jornada en Palexco, una recepción en el Ayuntamiento, visitas a hoteles y restaurantes, a ExpoCoruña y MEGA, espacios de networking y de formación y a las principales atracciones turísticas.





Con este tipo de eventos, A Coruña Convention Bureau pretende potenciar los atractivos de la ciudad como referente en el turismo MICE, así como abrir puntos de encuentro y networking para dar lugar a sinergias entre los profesionales del sector. Así lo explicó el presidente de A Coruña Convention Bureau, José Blanco: “El programa de este fam trip es muy completo, creemos que da lugar a que los profesionales se lleven una visión panorámica de lo que podemos aportar desde nuestra ciudad para el turismo especializado en congresos, ferias, eventos y reuniones, y en Palexco, un espacio privilegiado”, expuso antes de añadir que “esta reunión nos da la oportunidad a los que trabajamos en el turismo MICE de A Coruña de ofreceros a los OPC –Organizadores Profesionales de Congresos– una estructura conjunta, que os ayude en vuestro trabajo desde la captación del evento hasta el final de su celebración, y os permita lograr esa máxima satisfacción con vuestro cliente final”, apuntó. Además, destacó las potencialidades de la ciudad como sede de cualquier tipo de evento, feria o congreso. “Una ciudad amable con el turista, porque sus residentes están dispuestos a agradar y acoger al visitante, con ese orgullo respetuoso de ser coruñeses, y estamos situados en un entorno geográfico privilegiado, con un océano que nos rodea por todos lados y que nos influye decisivamente”, continuó Blanco antes de destacar valores como la gastronomía, una “buena conectividad, con un aeropuerto en la misma ciudad y un segundo aeropuerto a menos de 40 minutos”, con una excelente comunicación por tren de alta velocidad con Madrid y una red de autovías y autopistas de gran calidad.





Desde Turismo de A Coruña, Jorge Moisés Naranjo recordó la importancia del trabajo conjunto del sector y alabó la labor del Convention Bureau “el más joven de España formado por empresarios turísticos y profesionales del sector MICE”. Además, hizo alusión a los pilares de la estrategia de Turismo en la ciudad: la sostenibilidad, digitalización y la cultura y los eventos.