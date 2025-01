A Coruña, ciudad líder en la gestión de las energías solar y eólica

El poder del sol –y del viento– en la palma de una mano. En este caso, en la de los trabajadores del Centro de Control de Renovables (CRC) de Naturgy en A Coruña, el “centro neurálxico” desde el que esta compañía energética opera toda su potencia solar y eólica en España y México. Así lo describió ayer la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, durante una visita al CRC en la que estuvo acompañada del delegado de Naturgy en Galicia, Alberto Suárez, y de la responsable de Eólica, Solar y Cogeneración España, Irma González.



Estas instalaciones, inauguradas en 2017 y que se han seguido actualizando con los años, monitorizan el correcto funcionamiento de 93 parques eólicos, 24 plantas fotovoltaicas y 5 de cogeneración de España, además de otros dos parque eólicos en el país latinoamericano. En total, por tanto, gestiona una potencia instalada de más de 3,4 gigavatios (GW).

Un “centro neurálxico”



De esta manera, la titular de Industria puso en valor que A Coruña y por extensión Galicia sean el “centro neurálxico” desde donde la compañía gestiona toda su capacidad renovable. “É moi destacable que a totalidade dos centros de control da enerxía renovable estén aquí en A Coruña, e que os da hidráulica estén en Ourense”, expresó, para señalar que es un “motivo de orgullo para o Goberno galego, porque cremos que o que está facendo Naturgy ten un inmenso valor desde o punto de vista laboral e desde o coñecemento e a posta en valor das enerxías renovables”.



Así, también agradeció a la compañía su apuesta por la comunidad gallega. “Cremos que Naturgy está aliñada co traballo da Xunta: agradecemos as inversións que está levando a cabo, como as tres repotenciacións que está a poñer en marcha en parques da comunidade (Nuevo Vimianzo y Somozas)”, dijo, además de recordar que, tal y como avanzó la empresa, Naturgy pretende invertir en Galicia, en los próximos años, unos 740 millones de euros.



Por su parte, González le recordó que “la apuesta de Naturgy por Galicia es incuestionable” y que están “encantados” de seguir colaborando con la administración. Según señala Naturgy, a nivel tecnológico el CRC está a la vanguardia en materia de sistemas de información y ciberseguridad, y es capaz de integrar muchos sistemas subyacentes de forma estandarizada y uniforme. Esto permite la operación segura, eficiente y comprometida con el medio ambiente de las instalaciones existentes, explican.