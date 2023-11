Nunca antes A Coruña había representado tanto el dicho de “la ciudad en la que nadie es forastero”. Más de 47.100 turistas procedentes de otros países escogieron la urbe como destino de sus vacaciones en los meses de verano, la cifra más alta desde que hay registros (2005) y solo seguida de cerca por el año previo a la pandemia, el 2019, cuando fueron 46.687 los viajeros internacionales que pisaron la ciudad.



Así, agosto fue el mes favorito para los viajeros foráneos, con 13.547, mientras que julio fue el escogido por 11.443 personas; septiembre por 11.180; y junio por 11.009, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Sumado a los turistas nacionales que pasaron en algún momento por la urbe durante la temporada estival, el número total de visitantes fue de 180.816.

Promoción



“A estratexia de promoción da cidade que puxo en marcha Inés Rey desde o 2019 está a demostrar o acertado da decisión. A Coruña volve ser hoxe un referente a nivel nacional e, atendendo ás cifras, tamén internacional. Os rexistros de turismo deste verán son históricos, pero a aposta deste Goberno apunta a unha desestacionalización do turismo e, sen dúbida, as cifras de outubro, por exemplo, serán tamén moi boas grazas a apostas como a que fixemos para a organización do Womex”, señala el teniente de alcaldesa y presidente del Consorcio de Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro.

De cara a los próximos meses, asegura, “seguiremos nesa liña, xerando un importante retorno para a cidade e tamén proxectando a súa imaxe en todo o mundo, como fixemos tamén coa Tall Ships este verán”. Tanto los datos como el balance del Consorcio están respaldados por la valoración del sector hotelero. Si el verano llegó a su fin con altas ocupaciones en los hoteles, superando incluso el 90% en agosto, el otoño se afronta con optimismo gracias a los congresos, eventos y exposiciones con los que contará la ciudad.

Octubre se mantuvo como un buen mes y permitió mejorar los resultados para afrontar el último trimestre del año. El gran protagonista no fue otro que el Womex, que dejó un retorno económico de dos millones de euros y casi llena los establecimientos hoteleros, que estuvieron a un 90% de ocupación, algo que, en palabras del presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, “no es normal para estas fechas”. Los congresos juegan un papel fundamental en el turismo: “En noviembre suele empezar la actividad baja y, al haber congresos y la nueva exposición de Marta Ortega en el muelle de Batería, creemos que va a ser un mes positivo”, apunta el también director del NH Collection Finisterre.