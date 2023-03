A Coruña es una de las 10 ciudades europeas en las que es más barato alquilar habitación

Los alquileres suben, no sólo en España, sino de forma generalizada en Europa. Concretamente, según datos del mes de marzo de Spotahome, plataforma de alquileres de media y larga duración con presencia en 28 países, el precio del alquiler de una habitación ha subido de forma generalizada un 8% en las principales ciudades europeas. Según la plataforma, las habitaciones más demandadas son en pisos de tres a cuatro dormitorios, con áreas comunes grandes y en el centro de las ciudades. En la clasificación, A Coruña es una de las diez ciudades europeas en la que es más barato alquilar una habitación.

“La inflación está conllevando una subida generalizada de los precios del alquiler en toda Europa. Esto unido a tendencias como la gentrificación, que está haciendo que se reduzca la oferta disponible en el centro de las ciudades, ha supuesto un aumento de los alquileres por habitaciones frente a pisos completos. Y es que una habitación en un piso compartido puede salir un 60% más barato que otras opciones. Si nos fijamos en las ciudades españolas, aunque si bien los precios han subido, no es tan acusado como en otras ciudades europeas. Alquilar en Madrid o Barcelona, por ejemplo, cuesta la mitad que en la capital de Baviera o Londres, por ejemplo”, afirma Eduardo Garbayo, Head of Business and Operations de Spotahome.

Según datos de la compañía, las tres ciudades europeas con el alquiler por habitación más barato son la italiana Cagliari (156€/mes de media), la polaca Katowice (210€/mes de media) y la también italiana Perugia (250€/mes de media). Destaca que dentro del Top 10 de ciudades más baratas para alquilar una habitación están cuatro españolas: Vigo (250€/mes de media), A Coruña (260€/mes de media), Murcia (276€/mes de media) y Oviedo (280€/mes de media).

En el extremo contrario se sitúan como las 10 ciudades más caras para alquilar una habitación: Roma (626€/mes de media), Milán (666€/mes de media), Praga (687€/mes de media), Frankfurt (755€/mes de media), París (758€/mes de media), Berlín (767€/mes de media), Hamburgo (772€/mes de media), Dublín (946€/mes de media), Londres (967€/mes de media) y Múnich (1.038€/mes de media).

A mitad de tabla se sitúan ciudades españolas como Madrid (556€/mes de media), Barcelona (578€/mes de media), Palma de Mallorca (476€/mes de media) o Valencia (385€/mes de media).

“Alquilar una habitación permite a los inquilinos acceder, generalmente a mejores viviendas en zonas más demandadas, como las zonas metropolitanas y barrios de moda. Por otro lado, en momentos de gran incertidumbre financiera, los propietarios incurren en menos riesgo de impagos por el perfil de inquilino, además de que es menos probable que la vivienda quede totalmente vacía”, afirma Eduardo Garbayo, Head of Business and Operations de Spotahome.