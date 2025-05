Cortes de tráfico en Los Rosales por la carrera popular del domingo 1 de junio

El barrio de Los Rosales vivirá este domingo la decimosegunda edición de su carrera popular, la cuarta prueba de esta temporada del circuito Coruña Corre, que empezará a las 10.00 horas al lado del pabellón polideportivo municipal (avenida de Fernando Suárez García), con la salida de las personas participantes en la categoría absoluta.



Ya desde una hora antes, a las 9.00, todas las personas que necesiten recoger su dorsal podrán hacerlo también en las instalaciones del pabellón, que abrirá sus puertas para prestarles los servicios de ducha y guardarropa a los deportistas que toman parte en la carrera.



El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, recordó este viernes que los cortes de tráfico necesarios para facilitar el desarrollo de la carrera comenzarán un par de horas antes.

A partir de las 7.00 se iniciarán los trabajos de instalación de la infraestructura de salida de la carrera en la avenida Fernando Suárez García, si bien no será hasta las 9.30 cuando serán efectivos los cortes en el circuito.



“Los cortes finalizarán lo más pronto posible, a medida que la cola de la prueba avance. Será entonces cuando las vías afectadas por la carrera se vayan reabriendo progresivamente al tráfico”, explicó Vázquez.

Dadas las características del recorrido, las restricciones serán casi de minutos, aunque las indicaciones al respecto serán precisadas por la Policía Local de A Coruña, que seguirá el evento.



En la mañana del domingo, quien necesite acceder al barrio de Los Rosales en automóvil lo podrá hacer por dos vías específicas: por la carretera de los Fuertes y la calle Alfonso Rodríguez Castelao, por donde es posible acceder a la calle Manuel Azaña; y desde la carretera de los Fuertes pasando después por el sendero colindante a la sede de Maderas Peteiro, por donde es posible acceder tanto a la calle Simón Bolívar como a Emilio González López y Manuel Azaña.

Las personas con garajes situados en la zona afectada por la prueba no podrán hacer uso de ellos de manera normal en el periodo de corte de tráfico, hasta que se restableza la circulación al paso de la cola de prueba y con el desmontaje de la infraestructura necesaria.

Además, estará prohibido aparcar en la avenida de Fernando Suárez García, en los tres estacionamientos existentes al lado del ascensor y frente a la estatua del pulpo, lo que incluye el espacio para autocaravanas. Además, estará prohibido retirar los vehículos aparcados, en superficie, garajes y aparcamientos, de las vías por las que transcurre la prueba y durante el tiempo en que esté restringida la circulación. Esto afectará también al aparcamiento del Paseo Marítimo de O Portiño y también al del Mirador de Aves del Paseo.

Los autobuses afectados serán los de las líneas 3, 3A, 12 y 14 en su recorrido hacia San Pedro de Visma o Los Rosales, aunque no están previstos desvíos. Explica el Ayuntamiento que durante la prueba algunos cortes podrían afectar viajes de forma puntual a algún autobús que no pueda avanzar mientras pasen los participantes. Estos vehículos tendrían que esperar en el lugar hasta que la vía esté en condiciones de seguridad para poder continuar su viaje. Así, no está prevista la anulación de ninguna parada, aunque sí se verán afectados los horarios de paso por ellas.



El Ayuntamiento ha habilitado un mapa web que informa del recorrido de la carrera y también de las incidencias de movilidad previstas en Los Rosales a lo largo de la mañana de este domingo 1 de junio.