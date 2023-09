Cortan una calle de la Sagrada Familia por el vuelco de un coche

Alrededor de las ocho de la mañana, la Policía Local registró el vuelco de un coche en la pequeña calle de Alberto Datas Panero, en la Sagrada Familia. El conductor, que no residía en A Coruña, no sufrió heridas de consideración, pero el vehículo quedó boca abajo. Se llamó a una grúa para retirarlo, pero la estrechez de la calle no permitía maniobrar convenientemente, por lo que fue necesario solicitar otra grúa que no estuvo en el lugar de los hechos hasta dos horas después. Durante todo este tiempo, se cortó la calle con conos.

Por su parte, el Grupo de Atestados de la Policía Local practicó un control de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo. No está claro que condujera con exceso de velocidad y fuentes policiales señalan que es relativamente fácil volcar al chocar con la rueda de otro vehículo aparcado, a modo de rampa.