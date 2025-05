La coral Airiños, de Feáns, conmemora dos décadas de vida en un emotivo día de San Fernando

Echan de menos los vecinos de Feáns uno de los elementos que caracterizan la vida de pueblo en toda Galicia: los bares. Sin embargo, a la espera de que a alguien le dé por invertir en un negocio hostelero, esa función la cumple el centro cívico. Allí acostumbra a ensayar la coral polifónica Airiños de San Fernando, que reúne semanalmente a decenas de vecinos. Durante la tarde de hoy, y por ende en el día del patrón de la parroquia, tendrá lugar una celebración muy especial: la de las dos décadas de vida de la coral.

A partir de las 19.00 horas se celebrará una misa en honor a San Fernando. En ella se recordará a un total de 13 vecinos de Feáns fallecidos en estas dos décadas. Se les nombrará y habrá un momento de homenaje. Al finalizar el acto la propia coral Airiños de San Fernando protagonizará uno de sus conciertos más especiales. Es más una efeméride que una fi esta, pero queremos aprovechar para rendir ese homenaje y dar un concierto al que estamos seguros vendrá muchísima gente , adelanta José Ramón Cernadas, presidente de la asociación vecinal desde casi el nacimiento de la agrupación.

La coral polifónica también sufrió la crudeza del covid, que tuvo en el último pueblo de A Coruña una de sus primeras manifestaciones. Por el camino se quedaron compañeros a los que se homenajeará con motivo del patrón.

La asociación de vecinos de Feáns intenta cubrir la que consideran gran carencia de la zona, para muchos la única. El motor de los pueblos son los bares. Antes había cuatro y ahora sólo queda O Muíño. Antes era donde se arreglaba el mundo y eso se acabó. Ahora esa función la cumple el centro cívico, donde nos reunimos la coral y la asociación de vecinos , indica Cernadas, que observa una tendencia semejante, y preocupante, en el resto de aspectos del día a día. La gente que se fue muriendo no encontró relevo en la juventud y eso nos pasa también en la asociación de vecinos: La gente joven ya no hace lo que hacíamos nosotros. Tiene otro día a día, no quiere arrimar el hombro, lamenta.

Y es que, aunque ahora las fiestas empiezan a parecer un lejano recuerdo, los vecinos de Feáns defi enden que la de los chicharrones “era la mejor fi esta gastronómica de la ciudad. Es esa falta de ayuda y la pérdida de efectivos lo que la condenó al ostracismo.