Coque Malla | “Creo que tomar consciencia de la muerte genera mucha vitalidad”

Tras un año alejado de los focos, la vuelta de Coque Malla a los escenarios está siendo, en palabras del propio artista, “una maravilla”. El disfrute para él y para la banda en este tour de presentación de su nuevo disco, ‘Aunque estemos muertos’, está siendo máximo, pese a la complejidad del concierto y del “clima” que sobrevuela el trabajo. A A Coruña le tocará el turno el próximo día 9, a las 20.30 horas, en el Palacio de la Ópera.



Explica Coque Malla que, “normalmente, las giras empiezan con altibajos, es normal que así sea con un espectáculo nuevo”, pero, “esta vez ha sido espectacular”. “Hemos arrancado arriba del todo y ahí se ha quedado, han sido todos conciertos increíbles”, comenta. Y todo ello pese a las complicaciones. Por un lado, del show en sí, que cuenta con una primera parte que consta de todas las canciones del nuevo disco, en orden, y de una segunda “con todos los hits”. Por el otro lado, porque tuvo “un percance en la pierna, me rompí un pie y tuve que dar los primeros conciertos sentado”. Pese a todo, “estamos muy contentos, la respuesta del público está siendo muy buena, agotando en todos lados, estamos felices”.



Fue el “carácter del disco” el que le hizo querer tocarlo de principio a fin en los conciertos. “Hemos conseguido eso que a veces llamamos, pedantemente, concepto”, asegura. “Hay una unidad brutal, y hablo de todo: sonido, letras, arreglos, portada, melodías... todo, no hay nada que te saque de ese clima desde que empieza hasta que acaba”, afirma, antes de añadir que “trocear ese clima me parecía antinatural”. “Es un disco que habla sobre la muerte, sobre la pérdida, no tenía ningún sentido tocar tres canciones y meter ‘No puedo vivir sin ti’ en medio y sacarte del clima”.



Precisamente, ese clima del que habla le hace decir que es su mejor disco hasta la fecha. “Nunca hago un disco juntando una colección de canciones dispares y poniendo un orden al azar, sino que siempre intento que el disco tenga algo de narración, de película, de historia”. Por este motivo, “tengo clarísimo que, hasta la fecha, es el más logrado y el que más orgulloso me tiene”, indica y completa entre risas: “Veremos si dentro de diez años me sigue pareciendo mi mejor disco, espero que no, espero que me parezca el peor, porque querrá decir que he hecho otros tres o cuatro discos mejores”.

La muerte y la pérdida

El “clima” del disco gira en torno a la muerte y la pérdida, una necesidad nacida del paso del tiempo. “El simple hecho de cumplir años te hace plantearte el paso del tiempo de otra manera”, comenta Coque Malla, que afirma que “la muerte de mis padres también ha influido bastante, y el ser padre yo te coloca en otro punto del tablero existencial, en otra casilla, dejas de ser hijo para ser solo padre”. Otro punto que ha influido, dice, fue la pandemia: “Esa sensación de catástrofe, la muerte ahí todos los días en las noticias, rodeándonos, la tragedia, la fragilidad...”. Todas esas circunstancias, en un lapso de cinco o seis años, “te plantean una serie de preguntas y preocupaciones que han dado como resultado una serie de frases, de cuestiones, que me hicieron pensar ‘aquí hay algo’”.



A pesar de este “clima”, el disco no es para nada triste. “Creo que tomar consciencia de la muerte genera mucha vitalidad”, asegura, explicando que “o caes en depresión o te agarras en profundizar y exprimir la vida de una forma intensa”. “Creo que eso lo ha entendido también la banda y ha tocado con mucha rabia”, afirma. “Un disco sobre la muerte ha generado un disco con mucha vitalidad, con mucha rabia y energía”, indica el artista.



A ojos del artista, el público está recogiendo el guante y entregándose al disco. “Seguramente hay gente a la que no le guste, o que ni lo haya escuchado, pero al que lo escucha, le conmueve de una manera muy especial”.