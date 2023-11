El Gobierno municipal aprobó en el día de ayer, en Junta de Gobierno local, el texto del convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y el Ayuntamiento de A Coruña para la financiación de la estación intermodal de la ciudad. La subvención nominativa, comprometida por la ministra Raquel Sánchez en su última visita en su última visita a la ciudad, forma parte de las partidas del Mitma contempladas en el programa para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación del transporte urbano y metropolitano.



El texto del convenio aprobado permitirá, una vez firmado, la transferencia de los 9.092.000 euros estatales a la entidad local para su aportación a la construcción de la estación intermodal. De esta manera, el Ayuntamiento no tendrá que asumir con fondos propios la inversión, corrigiendo, según apunta, “la falta de reparto de los fondos Next Generation de la Xunta de Galicia, que sí emplea recursos europeos para su parte de la obra, pero que no asignó a la ciudad cantidad alguna para hacer frente a la parte municipal de los trabajos.



El Gobierno autonómico, por su parte, prevé que la actuación sobre la estación intermodal esté finalizada en los últimos meses de 2025, después de los desencuentros protagonizados por el Ayuntamiento y la Xunta de Galicia, que ya proyectó en las intermodales en las ciudades hace casi una década (año 2015).



Los barrios más próximos a lo que será el nuevo concepto de punto de salida y llegada de trenes y autobuses se han visto beneficiados por la expectativa generada. Es el caso del barrio de Os Mallos, donde algunos edificios y pisos del mercado ya se promocionan como “a un segundo de la intermodal”.

Inés Rey y la Cuarta Ronda

El Gobierno central licitó el jueves, por 1,22 millones, la redacción del proyecto de la Cuarta Ronda, algo que Inés Rey valoró en el programa Voces de A Coruña.



“El movimiento se demuestra andando. Es una infraestructura que había pendiente y que ya está aquí. Será una realidad”, dijo la regidora sobre el anuncio.