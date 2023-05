Las conexiones a Ginebra, Londres y Milán cogen impulso en el aeropuerto

Las rutas internacionales suponen un nuevo motor para el aeropuerto de Alvedro. Londres-Gatwick acaba de cumplir un año de operaciones en la terminal coruñesa y Milán y Ginebra llegaron hace poco más de un mes para aportar el gran empujón a un ejercicio que pretende dejar atrás los malos resultados cosechados desde el estallido de la pandemia.



El enlace con la capital del Reino Unido no ha dejado de crecer. Desde su estreno en abril de 2022 ha ido ganando número de pasajeros hasta rozar en marzo los 5.000 con una ocupación media del 74,3%. Este dato, a excepción de julio y agosto del año pasado, es el mejor que ha registrado la conexión en los últimos once meses –las estadísticas del mes pasado se publicarán en la web de AENA en los próximos días–. Además, si se tienen en cuenta los registros de marzo, Londres fue la tercera mejor ruta de la terminal, por detrás de Madrid y Barcelona. Desde la plataforma Alvedro Vuela Más Alto comparten la valoración positiva sobre esta ruta, pero continúan reclamando Heathrow. “Gatwick no es Heathrow, por lo que el aeropuerto británico no ofrece prácticamente ningún pasaje de conexión; es decir, más del 90% de los pasajeros son de punto a punto”, indican.



Vueling opera cuatro vuelos semanales entre Londres y A Coruña. Los lunes, un avión de la aerolínea sale del aeródromo británico a las 13.05, mientras la vuelta desde Alvedro es a las 16.35 horas; los miércoles, a las 06.50, para partir de nuevo rumbo a Londres a las 10.25 horas; los viernes, a las 06.20, con vuelta a las 09.50 horas; y los domingos, los vuelos despegan de Gatwick a las 06.30, mientras el horario desde Alvedro es a las 10.00 horas.



El director de Alvedro, Jesús Campo, mencionó en una entrevista realizada por este periódico que la vuelta de Heathrow es algo que necesita “más tiempo para llevarse a cabo”, por lo que “quizá los objetivos más a corto o medio plazo son potenciar el destino a Londres y que sea diario. El hecho de tenerlo un día sí y un día no dificulta la conexión con Londres y necesitamos más conectividad con esa ciudad. Es necesario trabajar en ello, independientemente de que no se nos olvide el destino de Heathrow”.



Ginebra y Milán, por su parte, tienen poco más de un mes de vida en el aeropuerto coruñés. Sin embargo, en tan poco tiempo ya ha habido más de cuatro vuelos con ocupación al 100%. Easyjet, la compañía que opera estos enlaces, no aporta datos, pero sí confirma la buena acogida y afirma estar contenta con el buen rendimiento de las rutas. Los números que demuestren estas buenas sensaciones del sector se confirmarán con las estadísticas del mes de abril.

Fuga



La ruta a París, cancelada el pasado mes de marzo tras una decisión unilateral de la compañía Vueling, saldrá de nuevo a concurso “lo antes posible”, según indicaron fuentes municipales. La Administración, además, está estudiando las posibles acciones legales a emprender contra la aerolínea por el incumplimiento del contrato, el cual fue rescindido antes de cumplirse el plazo mínimo de un año que planteaba el documento.



El pasado 22 de marzo fue la última vez que Vueling conectó Alvedro con París. A partir de ese momento, la compañía ofrece volar hasta la capital gala a través del aeropuerto de El Prat, en Barcelona, pero el enlace también es víctima de una merma de frecuencias a raíz de la pandemia. La fuga de París dejó a Alvedro sin la cuarta ruta internacional de la parrilla, lo que además imposibilita por el momento lograr al hecho histórico de cosechar cinco enlaces al extranjero si finalmente Ámsterdam se une a la programación de A Coruña.



Esta conexión está a la espera de que se solucione la situación en el aeródromo de Schiphol, que necesita que se liberen slots tras un conflicto entre las aerolíneas y el Gobierno neerlandés. Conflicto que, pese a tener una resolución en favor de las operadoras de los vuelos, todavía tiene opción para el recurso de la administración. De solucionarse este inconveniente, Alvedro y Schiphol podrían estar conectados en el último trimestre del año, según estimaciones del sector aeroportuario.



El director general de Easyjet para el sur de Europa, Javier Gándara, aseguró hace unas semanas a este diario que, si finalmente Ámsterdam no llega a la programación del aeropuerto de A Coruña, “habrá que ver qué alternativa se valorará, pero lo decidiremos cuando sepamos si es viable. Nosotros queremos hacer la opción original”.