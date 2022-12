Conexión electro-visual coruñesa ‘made in Fanzine’

Durante la presentación de la nueva edición del Fanzine Fest (del 5 al 10 de diciembre), sus impulsores, Roi y Pablo ponían sobre la mesa una suerte de vuelta a los orígenes, conquistando espacios emblemáticos de A Coruña, como la Ciudad Vieja, y haciendo una apuesta por el talento local. En la sesión que tendrá lugar el día 10 en la sala O Túnel se vivirá, precisamente, una de esas apuestas, con el show audiovisual que preparan los coruñeses Bombyx Blow y Baldo.



Bombyx Blow es el sobrenombre musical de Rubén Martí, que explica que la idea de esta alianza nació de los propios impulsores de Fanzine, quienes los presentaron. Él será el encargado del apartado musical, que anticipa que será de en torno a una hora, “sobre todo de breaks, con algún toque de electro, y acompañado de las visuales de Baldo”.



José Alberto Baldomir Vázquez, ‘Baldo’, es diseñador gráfico, “llevo toda la vida haciendo proyectos de diseño, arte e incluso he pintado algún mural, soy un poco un hombre orquesta”, comenta entre risas. Aunque esta será la primera vez que se ponga en el papel de Vj (videojockey). En el momento en el que Martí le trasladó la idea musical, comenzó un proceso de “interpretar su música de manera gráfica”. Cada uno siente la música a su manera y por ello Baldo la trasladó a su background y cultura, “soy gallego, me he criado en A Coruña y he tratado de representar en los visuals mi cultura”, por lo que no solo se verán loops con formas geométricas, sino que se apreciarán elementos naturales, que por ocasiones podrían trasladar a espacios como “bosques gallegos creados con Inteligencia Artificial”. Todo con una estética en la que predominarán el blanco y negro, sin dejar de lado los RGB (rojo, verde y azul, por sus siglas en inglés).

Vínculos musicales



Martí lleva gran parte de su vida escuchando música electrónica, pero empezó a dedicarse a ella “de forma más seria, desde hace tres o cuatro años, que coincidió que conocí a Fran (Lefrenk, Dj y uno de los profesores de la Fanzine School)”. Cuando le contó varios proyectos, como el de la escuela, “me apunté de cabeza” y, en ese momento, empezó a darle forma y acabar nuevos trabajos y EPs.



Así nacieron conceptos como ‘Bushido’, ‘Na miña compaña’ o ‘Control de Masas’, con el propio Lefrenk, transpirando así la variedad de estilos que ha ido cultivando con los años. “A medida que vas a aprendiendo cosas, dinámicas, vas cambiando el estilo y encontrándote más a gusto, procuro ir haciendo lo que me va saliendo”, explica sobre los procesos creativos.



En el caso de Baldo, indica que escuchaba todo tipo de música, pero con el tiempo se empezó a interesar más por la electrónica que, menos sujeta a instrumentos, “te abre un mundo de posibilidades, es como infinito”. Apunta que está acostumbrado a que su trabajo diario sea “más solitario, muchas horas delante del ordenador”, por lo que la cita del día 10, “delante de tanta gente... todo el mundo dice que es un subidón, así que habrá que probarlo”, reconoce entre risas.

Apoyo



“Lo que más me llama la atención es eso, ellos fomentan mucho el artista local, gente un poco desconocida”, comenta Martí sobre la concepción del festival, que entre el 5 y el 10 tomará la Domus, el Planetario, la Fundación Luis Seoane, la Ciudad Vieja y O Túnel. “Escapan un poco de lo comercial o fácil y siempre buscan cosas distintas, cosas nuevas. Realmente, es lo que caracteriza a la gente de Fanzine”, concluye.