Los Concertos do Xacobeo atraerán a más de 100.000 personas a A Coruña

El concejal de Cultura y Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, junto al director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, presentó este lunes el ciclo Concertos do Xacobeo 2025, con numerosas citas musicales en la ciudad a lo largo del año que cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y de la Xunta de Galicia.

El edil destacó la “buena sintonía” entre el gobierno municipal y el autonómico con la finalidad de que A Coruña sea un “factor clave” en la recepción de turistas de Galicia, acogiendo en sus espacios abiertos y cerrados numerosas giras internacionales y de gran relevancia nacional.



En A Coruña, en este 2025, los Concertos do Xacobeo apoyan un total trece grandes eventos, de los conciertos de Lenny Kravitz, Paloma San Basilio o Coque Malla, entre muchos otros, a festivales de renombre como el Morriña, Wake Up!, Recorda Fest y los ciclos Gozo Festival y Maresía, que sitúan a la ciudad como punta de lanza de la música en vivo del noroeste peninsular a lo largo de todo el año.



Entre las figuras internacionales, nacionales y gallegas que actuaron o actuarán en A Coruña este año, ya sea en conciertos individuales, ciclos o festivales, se dan cita nombres como los de Franz Ferdinand, Lenny Kravitz, Alanis Morissette y Lionel Richie –todo ellos, en el marco de O Gozo Festival–, Dani Fernández, Ryan Adams –en el marco del ciclo Maresía–, Paloma San Basilio, Chayanne, Coque Malla, Vanesa Martín o grandes figuras programadas en el Morriña Festival, como Nathy Peluso, Ozuna, Peso Pluma y Residente, además de los artistas del Recorda Fest (con Álvaro de Luna, Leire Martínez o Niña Daconte como cabezas de cartel) y el Wake Up! Festival. Sus directos tienen lugar en grandes espacios de la música en vivo de la ciudad, como el Coliseum, la Sala Pelícano, el Puerto de A Coruña, el Palacio de la Ópera o el Parque de Bens.



De este modo, el Ayuntamiento y la agencia Turismo de Galicia apuestan por situar a la ciudad de A Coruña como uno de los destinos más atractivos para públicos de diferentes generaciones con las preferencias culturales y musicales más exigentes y diversas. En este 2025, los Concertos do Xacobeo atraerán, según las previsiones oficiales, en A Coruña a más de 100.000 personas de manera desestacionalizado a lo largo de todo el año, gracias a los directos programados tanto en recinto como el Coliseum o el Palacio de la Ópera, con más de 50.000 espectadores en los eventos que cuentan con el apoyo de los Concertos do Xacobeo, o en las grandes citas del verano al aire libre: según datos de 2024, el Morriña concentra 40.000 personas; el Recorda Fest, 23.000, mientras que cientos de personas acudieron al Wake Up! Festival. En el año 2024 el principal recinto musical de Galicia, el Coliseum, tuvo una media de 7.000 espectadores por concierto, un 88% de la capacidad total del recinto.

"Estos eventos programados en A Coruña potencian los recursos turísticos locales y suponen un importante impacto positivo, generando empleo y gasto en la ciudad”, señaló Merelles durante la presentación.



La cita más inmediata de este ciclo será el concierto de Lenny Kravitz de este jueves 10 en el Coliseum. Las últimas entradas están a la venta a través de Ticketmaster, Ataquilla, El Corte Inglés y en la taquilla de la plaza de Ourense.