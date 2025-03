Compartir y evolucionar, una realidad para los negocios en un evento celebrado en Palexco

Los errores y experiencias negativas duelen menos cuando son compartidas. Cuando permiten aprender y evolucionar. Ese es el razonamiento detrás de ‘Erros x Aprendizaxes’, un evento que celebró esta mañana en Palexco su tercera edición y que, básicamente, pone el foco en los fallos cometidos en materia de los comercios electrónicos para que otros profesionales puedan beneficiarse e impulsar sus propios negocios a raíz de los conocimientos adquiridos.



Impulsado por la Diputación y el Clúster del Ecommerce Galego, el acto contó con más de 100 invitados entre dueños de negocios y emprendedores y varios ponentes que, a lo largo de la mañana, relataron sus vivencias ante un público ávido de saber. Entre los ponentes se encontraban figuras como Sara Torreiro (Granxa de Xanceda), Iván Expósito (Dinahosting), Miguel Ángel Vilariño (Correos Express) o Carlos Martínez (Ecoballution), entre otros.



También estuvieron presentes Xosé Regueira, el vicepresidente de la Diputación, y Xosé Luis Reza, presidente del Clúster. Regueira señaló así la importancia de “apoiar ao sector do comercio electrónico desde as administracións públicas”, especialmente “nas trabas e complicacións” que puedan afrontar los emprendedores. “O que tratamos nesta xornada é que xente que ten moita experiencia no mundo do comercio electrónico nos conte os seus erros pasados, dos que sacaron unha aprendizaxe, para os demais poder aprender deles”, resumió por su parte Reza. Asimismo, también valoró el cariz social del acto, al contar con un espacio dedicado para el networking que facilitó el poner en contacto a gente con intereses e inquietudes afines.