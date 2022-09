Comienzan las obras de reurbanización entre Gregorio Hernández y la avenida de la Habana

El Gobierno local, a través de la concejalía de Urbanismo, comenzó ayer los trabajos de construcción de un nuevo tramo de carril bici en la ciudad, que ampliará la red ya existente entre el entorno del estadio de Riazor y Ciudad Jardín. Las obras, adjudicadas a la empresa Canarga S.A. a mediados de julio, supondrán una inversión de 497.489 euros y tendrán un plazo de ejecución de doce meses.



Estos trabajos, que forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se acometerán gracias a la captación de once millones en fondos Next Generation y reforzarán la apuesta por el plan de mejora de la movilidad por la ciudad puesta en marcha durante el mandato vigente. Este nuevo recorrido para vehículos no motorizados se extenderá a lo largo de 530 metros por la avenida de la Habana, en el lateral superior del estadio municipal de Riazor, y un último tramo que cruzará la avenida de Buenos Aires para darle continuidad al carril bici por el Paseo Marítimo.



Además, se construirán otros 530 metros de carril bici en la calle de Gregorio Hernández que se unirán con el tramo ya dispuesto tras la reurbanización de la ronda de Nelle después de la retirada del viaducto. Los trabajos se completarán con 112 metros de carril bici en el cruce entre Gregorio Hernández y la avenida de la Habana.



Este nuevo tramo de carril bici, con 1,2 kilómetros de recorrido, tendrá 2,5 metros de ancho y será de doble dirección. También contribuirá a renovar y mejorar el entorno de Riazor, el paseo de los Puentes-Ciudad Jardín y San Roque. En este sentido, durante los trabajos, se plantarán también árboles y se llevarán a cabo mejoras de adaptación en los pasos de peatones y las paradas de la red de autobuses.

Ciudad sostenible



La alcaldesa, Inés Rey, recalcó ayer que el compromiso del Gobierno municipal para identificar A Coruña como una ciudad sostenible y respetuosa con el medio ambiente, “para lo que seguimos trabajando en la ampliación de la red del carril bici de la ciudad, que en este momento llega ya a los 50 kilómetros y, además, con el estreno este mismo verano del nuevo servicio de BiciCoruña”.



Por otra parte, a comienzos del mes de agosto también se iniciaron los trabajos de conexión de los carriles bici de Pablo Picasso y la glorieta del mercado de Elviña, que conecta dos vías de la red ciclista existente: las de Salgado Torres-Pablo Picasso-UDC y Ramón y Cajal-Matrogrande. Así, a mediados de julio, el Ayuntamiento comenzó las obras de ampliación del tramo de carril bici que conectará Mesoiro y el Campus de Elviña con la carretera del Martinete.



El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, anunció a través de sus redes sociales que ya se está configurando el pequeño espacio arbolado y con bancos que sustituirá al cruce de la avenida de Arteixo con Juan Castro Mosquera, donde habrá una estación de BiciCoruña.