La cómica Carolina Iglesias llena de feminismo el Paraninfo de la Universidad

La cómica y creadora de contenido Carolina Iglesias fue esta tarde la protagonista en el Paraninfo de la Universidad de A Coruña, en un encuentro organizado por el Centro de Estudos de Xénero e Feministas (Cexef). Durante algo más de una hora, Iglesias habló sobre su trayectoria personal y profesional, siempre con el feminismo como eje, respondiendo a las preguntas que le formulaba Claudia López, doctoranda de la UDC. El acto contó con la presencia de la vicerrectora da Igualdad, Cristina López Villar; la concejala Yoya Neira, y la directora del Cexef, Teresa Piñeiro Otero; que tras una breve intervención inicial cedieron el testigo a la verdadera protagonista.



Iglesias se mostró muy cercana en todo momento al público, formado en su mayor parte por alumnado de la UDC, principalmente mujeres. Para romper el hielo, comenzó diciendo que le agradaba sentirse tan arropada. “Sempre que fago un acto público teño medo de que non veña ninguén. Asi que grazas por vir. Ou estades aquí por que conta para nota?”, preguntó en tono amable a un público muy empático durante todo el evento.



Durante la charla, Iglesias contó numerosas situaciones que había vivido en primera persona que le hicieron reflexionar desde muy joven. “Cando de nena quería xogar ao fútbol, non me pasaban o balón e tiña que quitarllo tamén aos do meu equipo”, recordó, y se mostró crítica con la poca presencia femenina en televisión en determinados contextos. “Ás veces, teño a sensación de que ás mulleres nos chaman principalmente para contar o mal que nos vai. Estaría ben que nos chamaran máis para traballar”, señaló. “Agora, parece que xa hai máis mulleres en moitos programas, aínda que non sei se é porque as queren ou porque teñen medo de que non as haxa. Pero dame igual, o importante é que as haxa”, señaló.



Carolina Iglesias copresenta en la actualidad el podcast ‘Estirando el chicle‘, actividad que compagina con su participación en el programa de TVE ‘Días de tele’, en el que trabaja con Julia Otero. La cómica recordó algunos momentos de su carrera, como cuando entrevistaron a Karina. “Contounos que durante a súa carreira a intentaban acosar. E non tivo repercusión, non saiu en ningún sitio. Sorprendeume, pero é a proba do normalizado que está”, lamentó.

Durante el turno de preguntas del público, Iglesias dejó reflexiones interesantes. “O humor é clave en calquera situación, tamén no feminismo. Cando estou mal, eu fago bromas co que me doe para que me pase. Coa comedia, facemos pensar á xente sen que se dea conta. É como cando miña nai me metía anacos de peixe entre o arroz blanco para que os comese sen ser consciente”, comentó.



Por último, habló sobre el nivel de exigencia a las mujeres, cuando una joven le preguntó si sentía que las mujeres siempre tenían más presión. “Parece que o temos que facer todo sempre excelente. Non nos atrevemos a facer as cousas un pouco ben, e temos dereito tamén. Por sorte, creo que as cousas están cambiando”, dijo esperanzada.