El comercio local reclama ayudas para paliar la crisis que presagia para invierno

El comercio local celebra la segunda edición de los bonos Activa Comercio anunciada por la Xunta con el fin de dinamizar y reactivar el sector comercial, pero agradecería que el Gobierno local “hiciese lo mismo”. “Ya que no se ha ejecutado todo el presupuesto, estaría bien ayudar al comercio en esta etapa de dificultad”, asegura el presidente de la Federación Unión Comercial Coruñesa (FUCC), José Luis Boado.



Por ello, ha trasladado al Ayuntamiento este deseo, pero “no sabemos qué intención tiene”. El portavoz de los comerciantes adelanta que la crisis del sector se acentuará en invierno, por lo que todo incentivo sería bien recibido con el fin de paliar sus efectos. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció la pasada semana que la nueva iniciativa movilizará diecisiete millones de euros en compras mediante los bonos que se pondrán a disposición de los consumidores hasta el 15 de diciembre.



Los descuentos irán en función del importe. Así, para compras iguales o superiores a veinte euros, pero inferiores a treinta, les corresponderá una rebaja de cinco euros. Esta se incrementa a diez euros para las adquisiciones iguales o superiores a treinta euros y hasta los cincuenta, que ahí el descuento ya alcanzará los quince euros. Este incentivo supondrá un gran empujón para los pequeños establecimientos, sobre todo de cara a la campaña de Navidad. “Si se ahorran en compras justo antes de tener que gastar en las fiestas, las personas tendrán más dinero disponible para entonces”, explica Boado.



El presidente de la entidad comercial de A Coruña cree que esto, además, es una forma de luchar contra las ofertas lanzadas por grandes superficies. “No tenemos tanto margen de beneficios como ellas”, dice.

Consumo retraído

Las ventas de la vuelta al cole tampoco es que estén sirviendo para que el comercio impulse su actividad. “Hay venta de productos esenciales, pero no hay gran movimiento. Estamos en un parón y no es para echar cohetes”, afirma. Todo esto provoca incertidumbre en los comerciantes, que miran al invierno con temor. “El consumo se va a retraer porque habrá que utilizar más la luz y el gas en los hogares y las facturas serán mucho más elevadas. Por eso pedimos también que se baje el IVA en algunos productos, ya que si no, estamos abocados a la crisis y acabará disminuyendo tanto la oferta como el consumo”, relata José Luis Boado.



En lo peor de la pandemia, el Gobierno local sacó adelante los bonos de consumo del Plan de Reactivación Económica y Social de A Coruña (Presco). El sector siempre agradeció esta campaña, que ayudó, en palabras de Boado, a que muchos comercios sigan abiertos hoy en día. A la hora de pensar en cómo podría impulsar el Ejecutivo municipal la actividad comercial, esta medida siempre aparece en boca de los propietarios de los negocios.



La Federación Unión Comercial Coruñesa firmará esta semana, si todo va según lo previsto, el convenio con el Gobierno local para llevar a cabo las actividades de dinamización comercial en la ciudad. Tal y como adelantaba hace unas semanas el tesorero de la FUCC, Abel Caballero, esta presencia en las calles se verá muy pronto. “El último trimestre del año será una época con muchísimas actividades en las que devolveremos a nuestros clientes su confianza. Las calles se verán más vivas que nunca”.