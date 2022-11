Los comerciantes de A Coruña demandan mercadillos navideños en todos los barrios

María Pita contará con un mercadillo navideño casi todo el mes de diciembre. Una oportunidad que aprovecharán los comerciantes locales de la ciudad para ofrecer sus productos en treinta casetas que llenarán la plaza desde el día 2 hasta el 31 del próximo mes. Si bien esta iniciativa es bienvenida en el sector, el comercio ha planteado que los mercadillos se expandan por toda la ciudad y que todos los barrios puedan contar con uno en la temporada de fiestas.

El presidente de la Federación Unión Comercial Coruñesa (FUCC), José Luis Boado, considera que esta medida serviría como empujón para todas las zonas comerciales en un momento muy complicado. Esta idea ya ha sido trasladada al Gobierno local, y, hasta donde conocen los comerciantes, está bajo estudio.

Black Friday



No es la primera vez que el comercio de proximidad solicita descentralizar los actos navideños para que no se concentren solo en las calles del centro. Sobre las luces de Navidad, Boado explica que las peticiones del sector han sido escuchadas, pero se mantienen a la espera de que se cumplan. La antesala de las navidades, a nivel comercial, es el Black Friday, que llega en tan solo dos semanas, aunque no aterrizará en los negocios pequeños, ya que, como adelanta el presidente de la FUCC, “el comercio local no celebrará esta campaña”. Eso sí, habrá descuentos en algunas tiendas que quieran aprovechar para liberar mercancía.



En las próximas semanas también se espera que la actividad de los Bonos Activa Comercio cobre mayor relevancia. Con las compras de regalos para las fiestas, José Luis Boado cree que esta campaña fomentará el consumo en los negocios pequeños, aunque sigue pensando que tendrían que permitirse la descarga de bonos hasta acabar el presupuesto.