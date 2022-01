El Coliseum recibió a cerca de 38.000 personas en 2021, un 22% más que en el año anterior

El Coliseum, gestionado por el Ayuntamiento a través del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), experimentó durante el año pasado un incremento del 22% en sus asistentes en comparación con el año anterior, en concordancia con el inicio de la recuperación de la actividad cultural.





En 2021, con 24 eventos ejecutados y 26 funciones, el balance de asistencia fue de 37.696 usuarios, “o que supuxo unha media de 1.571 asistentes por evento e unha porcentaxe de ocupación media do 82,6% da capacidade, o que indica, tamén, un aumento do 8,2% en comparación co ano 2020”, apuntan desde el Gobierno local.





La programación musical fue la principal protagonista durante el año pasado, aglutinando el 75% de las propuestas. La situación sanitaria obligó a mantener la presencia de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) en el recinto, con un total de 15 conciertos que contabilizaron 3.789 asistentes.