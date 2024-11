Un Coliseum ávido de grandes éxitos se entrega a la energía y la voz rasgada de Bryan Adams

Con las entradas agotadas desde junio, el canadiense Bryan Adams desplegó toda su energía rockera ante las 9.300 almas que llenaban un Coliseum ávido de escuchar algunos de los grandes éxitos de la música internacional. Su gira ‘So happy it hurts’ recaló este sábado en A Coruña tras pasar, esta semana, por Barcelona, Murcia y Barakaldo con sendos llenos y el público local se vació coreando temas como ‘Summer of 69’, ‘All for love’ o ‘Everything I do, I do it for you’.



Número 1 en más de 40 países y con más de 65 millones de discos vendidos a lo largo de sus cuatro décadas de carrera, Adams presentó su decimoquinto álbum de estudio –con nombre idéntico a la gira– y demostró por qué ha enamorado a tantas y tantas generaciones, capaz de sobrecoger con su voz rasgada y, poco después, hacer saltar a los presentes a ritmo de rock.



Tras la aparición de un divertido coche volador que planeó sobre el público, el músico salió al escenario a las 21.45 horas, vestido de blanco y acompañado por tres músicos. A sus 65 años presumió de aspecto juvenil e intensidad, dirigiéndose varias veces al público con arengas y gestos. “Hola, me llamo Bryan y vengo de Canadá”, saludó tras ‘One night love affair’.

El público llenó el multiusos coruñés | Carlota Blanco



El show comenzó con la contundente ‘Kick ass’, para seguir con ‘Can’t stop this thing we started’ y ‘Somebody’, con las que se caldeó el ambiente. Poco después llegaron dos de los hits, ‘Please forgive me’ y ‘Heaven’, donde foso y gradas se llenaron de luz con las linternas de los teléfonos móviles. Hubo tiempo, también, para versionar a otros clásicos y Adams tocó ‘Rock and roll hell’, de Kiss, además de interpretar en formato acústico un súperventas como ‘When you’re gone’, en cuya versión original colaboraba la Spice Girl deportista, Melanie C.



Para entonces el Coliseum ya estaba en éxtasis y aumentó con el recuerdo para su amiga Tina Turner, “una gran mujer”, la definió, para la que Adams tuvo un recuerdo especial con la interpretación de ‘It’s only love’, que compuso para ella, y a la que siguió ‘The Best’, que fue uno de los mayores éxitos de la cantante.

El colofón lo pusieron las que todo el mundo se sabe. Bryan Adams dejó caer, una tras otra, ‘Everything I do, I do it for you’, ‘Run to you’ o ‘Summer of 69’. Además, tuvo un guiño para Paco de Lucía con la canción ‘Have you ever really loved a woman?‘.

Estrellas internacionales

2024 ha sido un año de conciertos internacionales en A Coruña y tras el paso de artistas como Juan Luis Guerra, Ricky Martin, Luis Miguel, Maná, Emilia, Queens of the Stone Age o Chris Isaak por diferentes recintos, en diciembre será el turno de Rod Stewart y ya en 2025 recalarán en el multiusos coruñés iconos como Alanis Morissette, Lionel Richie y Lenny Kravitz.



Esta larga lista evoca los tiempos en los que A Coruña se posicionó en el mapa de grandes conciertos. Estrellas como Tina Turner (1990), Prince (1990), Paul Simon (1991), Sting (1991), Whitney Houston (1991), Frank Sinatra (1992) y Elton John (1992) hicieron parada en la urbe dentro de sus giras mundiales, algo que hasta el momento parecía impensable.



La inauguración del Coliseum, en 1991, abrió las puertas a esta lluvia de estrellas que, a día de hoy, sigue la estela.