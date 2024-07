Colas diarias en Os Mallos por su Buen Rollo

Hace poco más de una semana la calle San Vicente se convirtió en la más concurrida del barrio de Os Mallos. El causante no es otro que el Buen Rollo de Génesis y Fabián, dos emprendedores que se han instalado en la esquina con Ramón Cabanillas y que, tal y como relatan, no dan abasto. “La acogida ha sido muy buena. Tenemos colas todos los días y a la gente le encanta todo. Incluso hay días que hemos tenido que adelantar la hora de cierre porque se han agotado existencias”, señala Génesis.



En Buen Rollo la gente puede comprar rolls de canela, simples o con diferentes ‘toppings’ como pistacho, galleta lotus o kinder, pero siempre “horneados y frescos del día”. Y no, un roll de canela “no es una caracola”, advierte Génesis. Su relación con este dulce comenzó en la pandemia. “Soy venezolana y dentista y, cuando vine hace cuatro años, el proceso de homologación tardó un montón. Aunque estuve tres años y medio en clínicas dentales, mi otra parte es la repostería”, dice.



Así, durante la cuarentena “me puse a hornear todos los días. Primero hacía tartas y un día opté por los cinnamon rolls, que es mi postre favorito y aquí no hay muchos”, añade Génesis. La receta no salió perfecta a la primera, pero tras “practicar millones de veces, todo el mundo empezó a decirme que estaban muy ricos”.



Ahora, tres años después, esta emprendedora decidió poner su granito de arena a la oferta dulce de A Coruña. “Vi muchos locales y cuando vine a Os Mallos me gustó mucho porque la calle está nueva y es peatonal”, sostiene en relación a la reforma de Ramón Cabanillas. “Tiene jugo del que sacar algo nuevo. Estoy muy contenta y no me arrepiento nada”, comenta. En verano, avanza, probará nuevos rellenos y sabores para ofrecer algún producto “más fresco”, pero de momento no se puede quejar.

Génesis recibe la ayuda de Fabián, su marido, que está todos los días con ella en el local, pero toda ayuda parece poca para la respuesta que ha tenido la gente del barrio con este establecimiento: “Tenemos cola todos los días e incluso he tenido que cerrar algún día porque se agotan. Son 100% artesanales y no quiero llegar a congelar el producto”, asegura Génesis. De momento el negocio ya se ha hecho viral en redes sociales, como Tik Tok, donde muchos coruñeses han subido videos probando estos dulces recién horneados que tan ‘Buen Rollo’ han traído a Os Mallos. l