Colas en El Corte Inglés de A Coruña para recoger los dorsales de la carrera Enki

Enki, la carrera más divertida y solidaria de Galicia, vuelve a A Coruña este sábado, 21 de octubre, en horario de tarde. Pero la expectación por la prueba ya se deja sentir en lugares como El Corte Inglés de Ramón y Cajal, en A Coruña, donde los participantes ya pueden desde este jueves recoger sus dorsales.

La edición de 2023 de esta prueba ha marcado un nuevo récord de participación, lo que explica la gran afluencia de personas a las instalaciones del centro comercial para recoger los dorsales con los que se presentarán a la carrera Enki por la inclusión, una prueba lúdica de obstáculos, no competitiva que se celebra en un recorrido urbano de aproximadamente 2,5 kilómetros.



La carrera está abierta a todos los públicos; niños sin edad mínima, familia, deportistas y no deportistas, hombres, mujeres, personas con y sin movilidad reducida, atletas…, y los obstáculos estarán distribuidos a lo largo de todo el recorrido, accesibles, no obligatorios en el caso de que no quieran traspasarse y libres de alergia (harina sin gluten).

La entrega de dorsales se realiza en el departamento de deportes de la quinta planta de El Corte Inglés, este jueves y viernes, de 10.00 a 21.00 horas.