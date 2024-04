La Ciudad Vieja se convierte en una zona “premium” inmobiliaria

La vivienda es un lujo en cualquier parte de A Coruña, y no es una forma de hablar. Por lo menos, cuando se habla de la Ciudad Vieja, que ha sido designada así por una inmobiliaria de lujo alemana. En el Informe de Mercado de Engel & Völkers se señala que el precio medio de las viviendas en el casco histórico supera los 3.000 euros el metro cuadrado.



El precio medio de una vivienda en la Ciudad Vieja es de 3.200 euros el metro cuadrado, el mínimo es 2.800 y 5.000 el máximo. Pero la inmobiliaria germana señala otros barrios prohibitivamente caros en A Coruña: el Ensanche el precio medio del metro cuadrado es 3.000 y llega a los 4.900 como máximo. Le siguen, Ciudad Jardín, Pescadería y, finalmente, A Zapateira. Solo Oleiros, de todos los municipios del área, es digno de figurar en esta exclusiva lista.



Solo otras dos zonas de Galicia pueden competir: el barrio de Canido-Coruxo en Vigo y Sanxenxo, en Pontevedra, lo que la inmobliaria denomina “zonas más premium”. La pregunta es quién en A Coruña puede permitirse pagar esos precios y la respuesta es: pocos. Pero en un mercado global, eso no resulta un problema. Lo que el informe recoge son las viviendas comercializadas por la firma de lujo en toda la comunidad autónoma.



La presencia más destacada de extranjeros se encuentra en Santiago de Compostela, donde realizaron el 7% de las operaciones cerradas por Engel & Völkers en 2023 frente a un 5% de Vigo y un 2% de A Coruña. Muchas de ellas, se cerraron, sin necesidad de hipoteca: el 58%, lo que prueba el alto nivel adquisitivo de estos propietarios.



Fenómeno en alza

El mes pasado, Ruth Varela, la presidenta de la delegación coruñesa do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), ya había advertido de que los altos precios de la vivienda provocaban que las rentas salariales (es decir, aquellas que dependen de un sueldo para vivir) fueran expulsadas del centro.

Se trata de un proceso análogo al de la gentrificación. “El suelo bueno, el mejor, el que colmata la ciudad ya consolidada va a ser ocupado ahora mismo por viviendas que suben de medio millón de euros, que no van a comprar los coruñeses, porque no tienen ese dinero”, alertaban desde el COAG.



Hay muchos inversores foráneos que disponen de esos fondos. Sobre todo son de Madrid, pero internet permite que el mercado coruñés sea accesible desde cualquier parte del mundo. Se trata de una inversores, no de nuevos vecinos. “La tendencia es hacer inasumible vivir en la ciudad”, alertaba Varela.