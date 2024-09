Cirugía para salvar a ocho palmeras de Méndez Núñez afectadas por el picudo rojo

El tiempo sigue siendo cálido, así que cuando se pasea por los jardines de Méndez Núñez uno agradece las sombras de sus emblemáticas palmeras. Sin embargo, estos árboles están sufriendo la plaga del picudo rojo, el escarabajo asiáticos que ha devorado palmerales enteros por toda España, y el Ayuntamiento está tratando de hacer todo lo posible para salvarlos. Ocho de ellos tienen que ser sometidos a cirugía.



A simple vista es posible observar como en la copa algunas ramas están mustias. Sobre todo el penacho

central, cuando decae, es el primer signo de que este escarabajo asiático se ha abierto paso en el interior del tronco. Según confirman los expertos consultados, la cirugía es algo que solo se lleva a cabo cuando el parásito está en el interior.



Los informes que recibe el Ayuntamiento del contratista del servicio de mantenimiento de jardines del lote 2 (que es el que comprende Méndez Núñez) es optimista: señala que los ocho árboles que se encuentran afectados tienen entre un 70% y un 90% de viabilidad. Estos ocho ejemplares se encuentran dispersos por todo el jardín, desde la Rosaleda hasta al Copacabana. El resto serán sometidos a un tratamiento preventivo, como lleva haciéndose desde hace años, para tratar de alejar al picudo.



José Ramón Amado, concejal del PP, mostró su preocupación por la evolución de la plaga tras examinar los informes de estas concesionarias: “Instamos al gobierno municipal a incrementar la labor de prevención y de cuidados de elementos tan singulares como el palmeral de los Jardines de Méndez Núñez y en otras zonas de la ciudad”.



Tratamiento

Es verdad que estos parásitos campan a sus anchas por toda la ciudad, a pesar de los esfuerzos de la Concejalía de Medio Ambiente por proteger las palmeras que se encuentran en terreno público. Existen dos tipos de tratamiento: la inundación, que consiste en rociar el exterior con el repelente fitosanitario, y la endoterapia, que consiste en aplicar la sustancia en el interior del tronco, donde se hallan las larvas.



Pero se trata de una plaga muy agresiva y simplemente a menudo el mejor remedio es la tala. En el informe examinado por el PP figuran nada menos que 43 ejemplares por toda la ciudad, aunque no en Méndez Núñez, que se suman a los más de cien que se han ido retirando a lo largo de los años en los distintos puntos. “En el caso de las palmeras taladas, instamos a sustituirlas por otras especies arbóreas autóctonas que no se vean afectadas por el picudo para que no disminuya el arbolado de la ciudad, tan necesario para el medio ambiente”, reclama Amado.



Pero si ocurriera lo peor y fuera necesario derribar uno de los setenta ejemplares que forman el mayor palmeral que subsiste en Galicia, resulta difícil imaginar que se sustituyeran por cualquier otra especie. Sin embargo, quizá es conveniente que los coruñeses vayan haciéndose a la idea, porque ninguno de los expertos consultados se ha mostrado muy optimista al respecto, incluidos un par de organizaciones ecologistas.



Ya hace dos años, el Grupo Naturalista Hábitat y Adega advertían de que las probabilidades estaban en contra, pero todos coinciden en que uno de los factores que determinará la longevidad del palmeral es cuánto dinero está dispuesto a invertir el Ayuntamiento en mantenerlo. Existen toda clase de trampas, repelentes y sensores que permiten una detección temprana, pero el picudo rojo solo necesita un buen año para reproducirse hasta niveles incontrolables. Para los técnicos es solo cuestión de tiempo.